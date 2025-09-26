Il pensiero del presidente. "Entriamo nelle prime 8. Stiamo lavorando bene»

Ha appena firmato il contratto con la ditta di autotrasporti Seal per garantire alla squadra il massimo confort (pullman da 56 posti) per le 14 trasferte stagionali, sia lontane come le tre a Siena o le 4 piemontesi, sia le relativamente vicine o vicinissime per le quali basterebbero tre autovetture. "Ero abituato così ai miei tempi in serie A e credo che i nostri ragazzi meritino lo stesso sebbene si giochi in B Interregionale". Danilo Caluri, il presidente dello Spezia Basket Tarros, si accinge a vivere da autentico tifoso di questo sport, l’ennesima stagione che sta per iniziare: domenica l’esordio a Siena contro la blasonata Mens Sana che in 20 giorni ha già visto sottoscrivere circa 900 abbonamenti. "Intanto possiamo dire di essere fortunati, nel senso basta vedere quello che succede in giro per l’Italia con molte società storiche che purtroppo spariscono; per restare a Spezia basta ricordare cos’è successo purtroppo alla Cestistica che ha fatto la storia sportiva qui in riva al Golfo. Noi siamo una società piccola ed in salute ed in regola su tutto, senza scheletri nell’armadio. E credetemi non è facile restare vivi e vegeti".

Ancora 48 ore e poi?

"Crediamo di aver allestito una squadra competitiva, d’altronde le amichevoli del precampionato hanno fornito indicazioni molto incoraggianti e dunque tutto lascia presupporre che il nostro obiettivo di entrare nelle prime otto sia sulla carta fattibile, ma è ovvio che poi sarà il campo l’unico vero giudice".

Solo entrare nelle prime otto?

"Quello è il nostro obiettivo, ma se il campionato dovesse farci pensare ad altro, di sicuro non vogliamo precluderci nulla. Se dovessimo fare il medesimo percorso di Quarrata (arrivata 8ª ai play-off e poi promossa meritatamente in B Nazionale, ndr) di sicuro non ci tiriamo indietro". Ancora un girone per gran parte insieme alle squadre del Granducato.

"È il girone, senza tema di smentita, più difficile di tutti. Dove nessuno ti regalerà, come giusto che sia, nulla. Non è un caso che tutte le toscane che vengono promosse poi figurano bene anche in B Nazionale".

Squadra nuova e nuovo allenatore.

"Gabriele (Ricci, il nuovo coach, ndr) sta lavorando bene. Conosce la pallacanestro e conosce il nostro ambiente essendone stato anche giocatore e capitano ed ho visto che ha creato un bel amalgama coi ragazzi. L’unico neo è l’infortunio di Sabbadini: si opererà dal professor Coari il 1° ottobre. Ci seguirà anche il dottor Fiaschi per la prevenzione degli infortuni".

Ai tifosi cosa dice?

"Dico di starci vicino e sostenerci come sempre. Questa squadra potrebbe regalarci molte soddisfazioni. Anche il sindaco ci ha seguito in precampionato e l’ho visto ‘gasato’ dalla squadra". L’11 ottobre la presentazione della Tarros all’NH Hotel. Gianni Salis