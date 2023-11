Il più bravo è Kouda che entra nella ripresa. Muhl, Nikolau e Reca i peggiori in campo

DRAGOWSKI 5,5: brividi per un rinvio errato sui piedi di Vazquez. Non ci mette una pezza sul sinistro vincente di Sernicola, nulla può sui gol di Zanimacchia e Coda. Limita il passivo sulle conclusioni di Coda e sulla deviazione di Pio Esposito, respinge la conclusione ravvicinata di Vazquez.

AMIAN 5,5: contiene solo a tratti l’urto devastante degli avanti grigiorossi, non ben posizionato sul gol di Zanimacchia. Si divora un gol libero in area.

MUHL 4: in costante difficoltà sulle incursioni di Coda, è impacciato anche in fase di impostazione (46’ BERTOLA 6: lo spezzino fa decisamente meglio del tedesco).

NIKOLAOU 4: patisce la tecnica sopraffina di Vazquez che lo lascia sul posto con un colpo di tacco disorientante per l’assist del raddoppio. Si becca pure l’espulsione nel finale.

ELIA 4,5: anticipato nettamente da Zanimacchia per la rete del raddoppio grigiorosso, praticamente non pervenuto dalla trequarti in su (78’ CANDELARI 6: tra le poche cose liete in una giornata infausta).

CASSATA 4,5: duplice errore nell’azione del vantaggio cremonese, prima sbaglia il tempo nel tackle sull’incursione di Pickel, poi non chiude efficacemente su Sernicola che sigla il vantaggio (57’ BANDINELLI 5,5: non è al meglio e si vede).

ESPOSITO S. 4,5: prestazione a dir poco deludente, non si contano gli errori nel palleggio. Inventiva assente. Unico lampo il suo fendente deviato in angolo. Annullato per fuorigioco un gol dal centro dell’area.

RECA 4: perde malamente la sfera a centrocampo, con Castagnetti ad approfittarne per lanciare pericolosamente Coda. Completa l’opera rilanciando sui piedi di Sernicola in fase di disimpegno, con il gol del giocatore grigiorosso, per poi guardare passivamente Coda firmare il tre a zero.

ZURKOWSKI 6: si salva dal naufragio generale imponendo a tratti fisicità e tecnica, ottimo il suo lancio rasoterra a smarcare Antonucci, ma predica nel deserto (57’ KOUDA 6,5: meno male che c’è il ragazzo di Cantù a inquadrare la porta avversaria, due i fendenti a botta sicura respinti da Sarr).

ESPOSITO P. 5: innesta un’azione da manuale con un’ottima sponda a smarcare Zurkowski, meno bene quando da favorevole posizione indirizza la sfera in curva. Non si rende mai pericoloso.

ANTONUCCI 5: scalda i guantoni di Sarr con un rasoterra da posizione defilata per poi rischiare l’eurogol con un tiro dalla distanza che lambisce il palo. Per il resto poco o nulla (64’ VERDE 5,5: si vede solo per una punizione che sfiora il palo).

ALL. ALVINI 4: prestazione disastrosa della sua squadra, specie nella fase difensiva, con una mediana impresentabile e un atteggiamento fin troppo spregiudicato stante le diverse potenzialità in campo. Una delle differenze notate tra i bianchi e i grigiorossi risiede proprio nella predisposizione di questi ultimi a difendere da squadra al contrario degli Aquilotti.

ARBITRO DI MARCO 6,5: buona direzione di gara.