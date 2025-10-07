Il presidente blinda mister Luca D’Angelo. Stillitano: "Insieme torneremo più forti"

Si riparte dall’Omone, alias Luca D’Angelo, l’uomo che nel 2024 ha salvato lo Spezia dalla Serie C e, nella scorsa stagione, ha realizzato il record storico di punti dello Spezia in Serie B (66). Ieri, il tecnico abruzzese ha condotto l’allenamento a Follo, dopo la conferma incassata dalla dirigenza, sulla scorta anche degli input di vicinanza arrivati dalla squadra. Nel corso della domenica non sono mancati analisi dettagliate, riflessioni e contatti solamente abbozzati con qualche allenatore, in primis Moreno Longo, ma alla fine il proprietario Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano hanno giustamente optato per la conferma dell’allenatore pescarese, ritenuto l’uomo giusto per traghettare lo Spezia alla salvezza. L’ultimo posto in classifica con soli tre punti totalizzati, corredati da undici gol subiti (sette dei quali su palla inattiva) e soli quattro realizzati (peggior attacco del campionato) ingenerano grandissima preoccupazione in chi ha a cuore i colori bianchi.

A riguardo, ieri, il presidente Charlie Stillitano ha mandato un messaggio importante all’ambiente sportivo, dimostrando di aver perfettamente compreso la necessità della gente di sentire dalla sua viva voce il pensiero societario. "Sicuramente non è stato l’avvio di stagione che tutti noi immaginavamo - ha affermato il massimo dirigente aquilotto –. Siamo delusi, dispiaciuti, ma soprattutto consapevoli. Consapevoli che non stiamo ancora mostrando il vero volto dello Spezia, quello fatto di orgoglio, carattere e appartenenza. Il primo pensiero è rivolto ai nostri tifosi che, anche dopo la gara di sabato, hanno dimostrato l’amore per questi colori: ci hanno sostenuto fino alla fine ed è in primis per loro che vogliamo reagire". A seguire gli essenziali input di fiducia: "Insieme a Thomas Roberts, che è sempre vicino, presente e coinvolto in ogni scelta, e a tutto il board di Spezia Calcio, abbiamo analizzato con lucidità il momento difficile e siamo più che mai convinti di poterne uscire. Ne usciremo grazie a ciò che ci ha sempre contraddistinto: la cultura del lavoro, il sacrificio e l’unità d’intenti. Siamo tutti responsabili di questo inizio, nessuno escluso, ma proprio per questo ognuno di noi è chiamato a guardarsi dentro, a ritrovare quella scintilla, quel fuoco, quella fame che in passato ci ha permesso di compiere imprese straordinarie". Interpretando alla lettera il carattere degli spezzini, il presidente ha rilanciato: "Lo Spezia non si arrende. Mai. Lo Spezia combatte, reagisce, rialza la testa e riscrive la propria storia con dignità e coraggio. Siamo tutti uniti e adesso è il momento di stare insieme, di lavorare, di credere. Dobbiamo stare vicini alla squadra e a mister D’Angelo, perché passo dopo passo, torneremo a essere lo Spezia che tutti conosciamo e amiamo. Perché quando lo Spezia cade, non è per restare giù. È per rialzarsi più forte di prima".