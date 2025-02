Il protagonista. Aurelio ancora decisivo in ’zona Cesarini’: "Segnare sotto la Ferrovia la gioia più bella»

Lo aveva già fatto col Frosinone (gol-vittoria al 92’), si è ripetuto ieri col Palermo. Giuseppe Aurelio è entusiasta per il gol del pareggio: "Siamo stati bravi nei minuti di recupero, a crederci nonostante il doppio svantaggio. Fare gol all’ultimo secondo sotto la Ferrovia è sempre una grandissima emozione. Abbiamo fatto una bellissima partita, il Palermo non ha fatto tanto, è stato bravo a capitalizzare le poche occasioni create e noi forti a crederci fino alla fine. Noi sappiamo che siamo una squadra forte e viva, quando abbiamo visto i cinque minuti di recupero ci abbiamo creduto, al pari della nostra gente, è questa la nostra forza".

Molto onesto nelle dichiarazioni il tecnico del Palermo Alessio Dionisi: "Dobbiamo essere sinceri, lo Spezia non ha demeritato, ha fatto tanto. Siamo passati in vantaggio dopo pochi minuti per cui abbiamo fatto una partita difensiva. Pio Esposito ha fatto un bel gol, il 2-2 è confusione sotto la loro curva, gli Aquilotti ci hanno creduto. Del resto la forza dello Spezia è attestata dai fatti: non ha mai perso in casa, da 94 anni il Palermo non vince qui, in casa questa squadra è ancora più forte. Sia lo Spezia che il Pisa stanno facendo molto bene, sono le due compagini più fisiche del campionato".

F.B.