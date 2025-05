Il successo al ’Ceravolo’ ha scatenato la festa. Tifosi entusiasti: "Una grande prestazione. Ora completiamo l’opera domenica al Picco»

Tifosi aquilotti carichi a mille per per il successo dei bianchi a Catanzaro: "Spezia strepitoso, è stata una vittoria di personalità e tecnica, grande D’Angelo. Domenica trasciniamo le Aquile alla finale con un ‘Picco’ da urlo". Valentina Mergotti è felicissima: "Che serata! Nonostante le tante assenze, lo Spezia ha giocato una partita strepitosa, ai gol di Di Serio e Pio ho esultato in modo irrefrenabile. Sono molto contenta anche per i 125 tifosi, che nonostante i costi ingenti e il maltempo, hanno tifato alla grande. Ora testa all’obiettivo, riempiamo il ‘Picco’ e trasciniamo i bianchi in finale". E’ al settimo cielo Francesco Coppola: "D’Angelo ha preparato benissimo la partita. Le assenze non hanno frenato gli Aquilotti che hanno dimostrato un grandissimo temperamento, approcciando benissimo la gara, vincendo in uno stadio caldo come il ‘Ceravolo’. Un plauso a Di Serio, Pio e Nagy, ma in generale a tutta la squadra. Sarà un ‘Picco’ spettacolare domenica, il nostro apporto sarà determinante alle Aquile per approdare in finale". Contento Umberto Sciumbata, per lui si è trattato di una partita particolare: "Io sono nativo di Catanzaro, anche se chiaramente il mio cuore è aquilotto, grande la gioia per una vittoria che le Aquile hanno strameritato. È uno Spezia spettacolare per come affronta le partite, è andato al ‘Ceravolo’ giocandosi la partita a testa alta, a dispetto di un organico ridotto all’osso per i tanti infortuni. Se proprio devo avere un timore è l’impossibilità per D’Angelo di fare il turn-over. Domenica ci sarà un ‘Picco’ straordinario, tutti concentrati per conseguire la finalissima".

Entusiasta Luca Gandolfi: "Serata memorabile, gli Aquilotti ci hanno regalato una partita fantastica, considerando anche i sette giocatori out. I bianchi hanno disputato la partita perfetta, dimostrando un carattere eccezionale. Orgoglioso dei 125 tifosi presenti a Catanzaro, hanno onorato i nostri colori, questa vittoria è da dedicare a loro e a tutti noi. Dieci e lode a D’Angelo. Gli undicimila del ‘Picco’ trascineranno i bianchi in finale, non bisogna però abbassare la guardia". Andrea Viviani pensa già alla sfida di domenica al Picco: "Vittoria strepitosa delle Aquile, i ragazzi hanno interpretato in modo perfetto la partita. Note particolari per Di Serio, Esposito e a tutta la squadra. Ora conquistiamoci tutti insieme questa finale, al ‘Picco’ servirà gestire le energie e il vantaggio acquisito".

Fabio Bernardini