Il tecnico ha le ore contate, oggi il summit. Stillitano: "Non possiamo continuare così"

Nel post match, l’unico che ha preso la parola è stato il presidente Charlie Stillitano: "Siamo tutti delusi, non abbiamo iniziato questo campionato come avremmo voluto. Sono stato con il proprietario Thomas Roberts, ora non vogliamo dire niente di grave, è un momento ‘caldo’ per tutti. Facciamo un’analisi come sempre, tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, bisogna fare un’analisi con mente e cuore freddo, scegliendo il meglio. Siamo stati vicini ad andare in Serie A, ora siamo ultimi in classifica in B con quasi la stessa squadra, non può essere che siamo così solo perché non c’è più Pio. Abbiamo bisogno di pensare, non possiamo continuare così". Incalzato sulla posizione di mister D’Angelo, il presidente Stillitano ha spiegato: "Tutto è sul tavolo in questo momento. L’unica certezza è che io e Roberts restiamo a Spezia perché siamo contenti di questa avventura fantastica. Il calcio è come la vita, ho visto grandi successi e momenti così, non può essere sempre mezzanotte. Adesso guardiamo avanti, non dico sì o no, dobbiamo pensare. Domani mattina (ndr. oggi per chi legge) io, Roberts, Melissano, Gazzoli e Corradino faremo un’analisi e decideremo insieme. Roberts è quello che ha messo soldi, ha il cuore e la mente qui, decideremo tutti insieme". Quanto alle problematiche tecniche evidenziate dalla squadra e all’opportunità di investimenti a gennaio sul mercato, Stillitano non si è sottratto: "Il problema è sul campo. Io ho avuto grandissimi allenatori con i quali ho fatto qualcosa di grande e qualcosa di meno bene, il calcio è così. Lo Spezia aveva bisogno di un proprietario solido, sennò sarebbe stato difficile continuare. Roberts ha fatto tutto quello che poteva fare, succedono queste cose ma noi abbiamo responsabilità di fare un’analisi per trovare le soluzioni e fare il meglio di questo club e di questi tifosi. Se avremo bisogno di giocatori abbiamo le risorse per acquistarli, ma non cambieremo dieci giocatori solo per il gusto di cambiare perché questa squadra è competitiva. Bisogna lavorare. L’anno scorso abbiamo fatto 66 punti. Bisogna pensare che abbiamo giocato solo otto partite, ne abbiamo ancora trenta, la società è solida, i giocatori devono assumersi le loro responsabilità". Infine, non è mancata la rassicurazione sulla volontà di Roberts di continuare nel progetto: "Roberts ha deciso che vuole restare qui per sempre". Al netto di tutto, ciò che trapela è che la società vada verso l’esonero di mister D’Angelo, che pagherebbe una situazione difficilissima non certo solo per colpe sue.

Fabio Bernardini