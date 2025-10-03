In novemila per dare la carica alle Aquile. Arriva il Palermo dell’ex capitano Gyasi

In novemila con la maglia bianca al fianco di mister D’Angelo e degli Aquilotti: questa è Spezia. In occasione del match di domani alle ore 17,15, al ‘Picco’, tra le Aquile e la corazzata Palermo, il popolo che ha a cuore i colori bianchi si stringerà, con l’immancabile affetto e la straordinaria passione, al fianco dello Spezia. Oltre novemila, a ieri, i supporter con in tasca il titolo di accesso allo stadio, dei quali circa 800 palermitani. "Nessun passo indietro, a testa alta, alla ricerca insieme dell’impresa. Nel nostro fortino tutto è possibile". Questo il motto di battaglia lanciato dai supporter spezzini, a testimoniare una vicinanza eccezionale alle sorti della propria squadra del cuore, sostenuta non solo nei momenti positivi, ma anche e soprattutto quando sussistono criticità come quelle attuali. I bianchi, privi di capitan Hristov, appiedato dal giudice sportivo per un turno e degli infortunati Bandinelli, Zurkowski, Candelari, spinti da uno stadio ribollente di tifo, sono chiamati a una prova di orgoglio e carattere, contro un Palermo costruito senza badare a spese per la vittoria finale. D’Angelo riproporrà Sarr a guardia dei pali, con Wisniewski, Cistana e l’ex rosanero Mateju sulla linea centrale difensiva. Come ‘quinto’ di destra il rientrante Vignali potrebbe scalzare Candela, mentre sul versante opposto è probabile il rientro dal primo minuto di Beruatto, prevedendo un avvicendamento in corso d’opera con Aurelio, anch’egli un ex del Palermo. In cabina di regia vi sarà Esposito, premiato prima del via dal club bianco per le sue cento presenze con la maglia bianca, sorretto ai lati da Cassata e Kouda. In attacco, impossibile rinunciare a Lapadula, affiancato da Soleri, in ballottaggio con Artistico.

Nelle file del Palermo mancheranno lo squalificato Ceccaroni (sarzanese doc) e gli infortunati Ranocchia, Gomis e Bardi. In tribuna vi sarà il presidente Charlie Stillitano che già a Reggio Emilia ha portato a tecnico e giocatori la vicinanza del proprietario Thomas Roberts e che anche domani darà il suo importante contributo di autorevolezza e carisma per sostenere la causa comune. Sarà, infine, un match dalle intense emozioni per il ritorno al ‘Picco’, nella veste di avversario, di un cuore aquilotto come Emmanuel Gyasi, 185 presenze con la maglia bianca, dal 2018 al 2023, anche con la fascia da capitano e 26 gol a corredo, tra i quali alcuni indimenticabili: la rete di Frosinone nello spareggio playoff, quelle contro il Milan e a Udine. Immancabili gli applausi.

Fabio Bernardini