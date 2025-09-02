Irene Bogo non si ferma. Vince il Trofeo Audi Brotini

È la diciassettenne Irene Bogo a conquistare il gradino più alto del podio al Trofeo Audi Brotini, limitato 2.4, di scena al Circolo Tennis Lerici. L’atleta del Circolo Tennis Spezia ha superato nell’epilogo Matilde Cinci, classificata 2.6, dell’Associazione Tennis Bibbiena, con il punteggio di 6-2 6-2. In precedenza, nel suo percorso, partito dai quarti di finale, la ragazza ha vinto con un netto 6-1 6-0 contro Ursula Fasching (3.3 del Ct Follo), poi, in semifinale, contro la la testa di serie numero 2 del tabellone Emma Lazzini (2.6 del Junior Tennis Milano), è riuscita a prevalere in rimonta 4-6 7-6 10-4.

Per Irene si tratta del secondo torneo vinto in stagione (dopo quello a giugno, l’Open al Tc Marina di Massa) e oltretutto è tra le giocatrici che hanno portato nuovamente la squadra femminile del Ct Spezia in Serie C quest’anno. Seguita dai maestri Niccolò Sanna e Alessio Guidotti (Psg Spezia Tennis School), Irene Bogo è classificata 2.7, sebbene abbia già ampiamente i punti per passare 2.6. Fra due settimane sarà impegnata in un nuovo torneo Open a Montecatini.

Ricordiamo poi che fino al 12 settembre, ogni giorno, sono previste al Circolo Tennis Spezia le prove gratuite per la scuola di tennis (dai 4 anni), il settore agonistico e i corsi per adulti; per prenotare la lezione contattare l’email [email protected] o il numero 0187 503557.

marco magi