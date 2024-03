Jagiello corre molto e ispira la rete di Mateju. Elia domina la fascia, Cassata vicino al gol

ZOET 6: la sua prima parata, non facile, è al 48’ sul fendente di Di Cesare. Tradito dalla deviazione di Hristov, resta immobile sulla conclusione vincente di Sibilli. Ci mette una pezza sulla conclusione di Di Cesare.

TANCO 6,5: sfoggia personalità, determinazione, grinta e una buona tecnica. Pulito negli interventi difensivi, fa sussultare i 130 tifosi sugli spalti con un bolide da fuori che Brenno respinge (63’ BERTOLA 6: pronti, via si becca un’ammonizione che, comunque, non ne condiziona il discreto rendimento).

HRISTOV 6: comanda la difesa con sicurezza e prontezza per buon parte della gara. È sfortunato ma anche non eccezionale nella chiusura sulla conclusione di Sibilli che termina in rete.

NIKOLAOU 6: non esita a difendere alto sul portatore di palla, fa buona guardia su Nasti tranne in un’occasione quando concede metri e spazi al tiro dell’attaccante.

MATEJU 7: fa esplodere di gioia i 130 tifosi presenti al San Nicola con un inserimento vincente geniale. Un po’ con le buone, un po’ con le cattive, cerca di tamponare le progressioni di Ricci.

CASSATA 6: più a suo agio nel ruolo di mezzala, va vicinissimo al gol con due tiri potenti deviati da Brenno. Cala il suo rendimento alla distanza, stremato dalla corsa (76’ BANDINELLI s.v.).

NAGY 6,5: mette a tacere la verve di Benali con una marcatura quasi a uomo.

JAGIELLO 6,5: tanta corsa con spunti di qualità, delizia la platea con un lancio millimetrico sui piedi di Mateju che deposita in rete (63’ ESPOSITO S. 5,5: così così il suo approccio alla gara, perde una palla sanguinosa a metà campo innestando il pericoloso contropiede avversario).

ELIA 6,5: domina la fascia di competenza lasciando le briciole a Dorval, proponendosi con autorevolezza e dinamismo sulla trequarti.

DI SERIO 6: non riesce a trovare la breccia vincente pur con movimenti deliziosi poco sintonizzati sull’onda di Esposito F.. La peggiore notizia della giornata è il suo infortunio (63’ FALCINELLI 5,5: non incide anche a causa anche della scarsa assistenza dei compagni).

ESPOSITO F. 5,5: non brilla per incisività e intuizioni nelle giocate, spreca malamente un invito in profondità di Elia, passando la sfera al portiere piuttosto che a Di Serio (84’ MORO s.v.).

ALL. D’ANGELO 6: fa turn-over, lasciando in panchina Verde, Falcinelli e Salvatore Esposito. La squadra ha un buon approccio alla gara, ma pecca di lucidità nell’amministrare il vantaggio che dura solo sei minuti contro un Bari non certo trascendentale. Un’occasione persa la mancata vittoria. Consueti limiti in zona gol, un peccato i tanti calci d’angolo non capitalizzati al meglio. Sei i punti dalla salvezza diretta, non certo pochi.

ARBITRO MONALDI 6: direzione di gara al limite della sufficienza con due pecche per le mancate ammonizioni a Dorval e Edjouma per interventi fallosi su Elia e Jagiello.