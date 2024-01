Jagiello è il primo rinforzo a centrocampo. Trattativa con il Pisa per arrivare a Tourè

Lo Spezia piazza un gran colpo ingaggiando il centrocampista Filip Jagiello dal Genoa. Classe 1997, polacco, arriva in prestito secco. E’ un centrocampista centrale di grande temperamento e forza fisica, dotato di ottima tecnica e di una buona visione di gioco. Un profilo gradito a mister D’Angelo, anche in funzione dell’esperienza che l’atleta nativo di Lubin ha maturato in cadetteria: 96 presenze tra Brescia e Genoa. Oggi Jagiello svolgerà le visite mediche di rito e poi si aggregherà ai nuovi compagni a Follo. Il Genoa ha anche offerto il centrale difensivo uruguaiano Alan Matturro, 19 anni, 4 presenze nell’attuale campionato di Serie A. Asse, poi, caldissimo con il Pisa per portare a Spezia il 25enne centrocampista tedesco Idrissa Touré, fortemente voluto da D’Angelo per la sua personalità e combattività ad oltranza. La forbice tra domanda e offerta si è ristretta moltissimo, anche perché lo Spezia ha messo sul piatto il difensore centrale Laurens Serpe. Operazione in dirittura. Dopo l’umiliante debacle di sabato a Como e la situazione disastrosa di classifica, i Platek hanno dato parziale via libera alle entrate senza necessariamente attendere le uscite, le quali, per inciso, ci saranno comunque. A riguardo si sta cercando di convincere Kelvin Amian ad accettare l’offerta del Palermo, piuttosto che quella del Bologna (che ha preso Ilic) non ritenuta congrua dal club di via Melara (2,5 milioni di euro più bonus). Il sodalizio rosanero sarebbe disposto a versare nelle casse spezzine circa 3,5 milioni per il giocatore, dirottando anche l’ex attaccante aquilotto Edoardo Soleri in Liguria (13 presenze e un gol nell’attuale campionato). Sfumato Puscas, che non si è convinto del progetto Spezia e andrà al Bari, Macia e Melissano hanno virato su Soleri.

Probabile la permanenza in maglia bianca di Moro; stoppato, al momento, l’acquisto dell’attaccante 21enne Gabriele Artistico del Francavilla, sette gol in Serie C. Tutto fermo per Daniele Verde al Cagliari che ha offerto Capradossi (proposta non accettata dallo Spezia), mentre la Samp sarebbe disposta a mettere sul piatto La Gumina. Intanto, la squadra ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti a Follo in vista del match contro la Cremonese. Da verificare le condizioni di Hristov, Gelashvili e Elia, quest’ultimo fermatosi a Como per un affaticamento, sarà sottoposto a esame diagnostico. Se Elia non dovesse farcela, una delle soluzioni prospettabili prevede l’arretramento di Cassata a terzino destro e lo spostamento di Vignali a sinistra. Tornerà a disposizione Kouda.

Fabio Bernardini