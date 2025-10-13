La classifica piange ma non tutto è perduto. Con D’Angelo due anni fa una grande rimonta

Mettiamola così: la fiducia nella risalita dello Spezia, passa per... Carrara. Niente che possa riguardare accordi o particolari sinergie. Semplicemente proprio i cugini della Carrarese, nello scorso campionato, occupavano la triste posizione degli aquilotti. E sebbene i punti fossero 4, i gialloblù arrivando in fondo con 45, in una tranquilla e meritata metà della classifica. Certo, è un esempio non poi così emblematico, perché spesso, e senza andare troppo lontano, nella stagione precedente, la Ternana ultima della graduatoria con soli 2 punti, se ne andò in C con 43, sebbene passando dai playout, perdendo contro il Bari. Parliamo in particolare dell’annata ibrida Alvini-D’Angelo e alla 7ª di andata, il team bianco che in quel momento contava sul primo allenatore, aveva gli stessi attuali punti, 3. Finì bene, perché ci fu una piccola (e più importante) ‘rivoluzione’, che andò fortunatamente oltre la panchina. Tra l’altro uno score accumulato nello stesso modo, ovvero con 3 pareggi, che facevano la somma con 4 sconfitte. Uguale lo score dei gol realizzati (4), poco superiore quello attuale in quelli subiti (11 contro 10).

Però lo Spezia attuale di D’Angelo ha giocato 4 gare al Picco, Alvini ne aveva giocate 3 e si recò poi a compiere la quinta trasferta, all’ottavo turno, andando a vincere (per la prima volta dall’avvio) sul campo della Feralpisalò (1-2, rigore di Salvatore Esposito, poi raddoppio di Antonucci, poi gol di La Mantia). Poi la stagione proseguì con tre pareggi (l’ultimo, il 2-2 di Palermo, un vero mancato successo), prima del ko per 3-0 allo Zini di Cremona e via così fino al cambio tecnico dopo il 13° turno. Insomma, intanto, partendo da lì, ci sono buone speranze perfino dalla cabala, che lo Spezia di capitan Hristov, sabato contro il Cesena possa mutare il corso di questo campionato. È chiaro che se vogliamo farci male, basta guardare la 7ª giornata di un anno fa: il 28 settembre gli aquilotti fermarono sullo 0-0 un super Sassuolo, ancora in fase di studio, prima di prendere la rincorsa e trionfare ampiamente. Desideriamo soffrire ancora di più? Allora ricordiamo che lo Spezia lo 0 in una casella della classifica l’aveva nelle sconfitte, era infatti imbattuto (3 vittorie e 4 pareggi) e lo era stato fino al 1° dicembre (Palermo-Spezia 2-0), giocando tre volte al Picco, subendo 7 gol e segnandone quanto sono oggi quelli subiti, 11. Insomma, se tutto andrà bene... bene, altrimenti la piccola rivoluzione all’orizzonte potrebbe, questa volta, lasciare intoccato l’allenatore e magari soffermarsi semplicemente su chi, non certo per basse qualità o consapevole scarso impegno, non stia rendendo nel migliore dei modi.

Marco Magi