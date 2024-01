La curiosità. Amanda Platek sponsorizza mostra d’arte a Firenze

Fa ancora parte, almeno sulla carta, del consiglio di amministrazione dello Spezia Calcio, quello che sul sito della società viene chiamato ’board of directors’. Ma della squadra penultima in classifica in serie B, si interessa ben poco. Amanda Platek, figlia del patron Robert e nipote di Philip, è presente però a Firenze, negli spazi di Palazzo Strozzi, dove sino al 4 febbraio è possibile visitare la mostra di Anish Kapoor ‘Untrue Unreal’. Tra gli sponsor della mostra dell’artista italo-indiano, con tanto di logo e citazione nei ledwall di Palazzo Strozzi, c’è proprio lei, Amanda Platek. Era presente anche alla serata d’inaugurazione, ritratta nelle foto vestita di bianco insieme a Kapoor.

M.B.