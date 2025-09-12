LA CURIOSITà. "Che bello rivedere mister D’Angelo. E sembra anche ringiovanito»

Le strade di Leonardo Loria, Pietro Beruatto e mister Luca D’Angelo (nella foto) si sono già incrociate a Pisa e i ricordi sono ancora freschi. I due nuovi arrivati si divertono a raccontare le prime sensazioni dopo aver incontrato il mister abruzzese nella nuova avventura a Spezia. "L’ho trovato bene – dice Loria – e in forma. Come idee non è cambiato, si è semplicemente rinnovato per certi aspetti. La mentalità è sempre quella ed è un vantaggio, così come lo è avere un allenatore capace e dotato di grande personalità. Sono contento perché con lui mi sono sempre trovato bene. Non avendo partecipato al ritiro non è stato semplice entrare nei meccanismi, ma conoscendolo non ho avuto problemi. Pietro è un amico e posso dire che è un ragazzo molto solare, sempre sorridente, umile, va d’accordo con tutti e ha una cultura del lavoro impressionante". Beruatto, sorridendo, aggiunge. "Con D’Angelo ho passato due anni e l’ho trovato...più giovane. A livello di gioco è simile a quello che aveva quando mi allenava. Conosco bene Leonardo, in tanti anni insieme abbiamo condiviso vittorie e sconfitte. Ha una grande personalità e sta bene con tutti". Tante emozioni anche per Antonio Candela, cresciuto nelle giovanili aquilotte. "Ho trovato una squadra più solida, dopo l’esperienza fatta in A. Lo stadio è stato rinnovato ed è diventato una vera chicca. Mi entusiasma la vicinanza del pubblico in una coesione incredibile tra squadra e tifosi".

Ilaria Gallione