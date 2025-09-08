LA CURIOSITà. D’Angelo si rilassa con una giornata a Monterosso

Luca D’Angelo sempre più legato a Spezia e alla sua gente. Detto del connubio fortissimo che si è instaurato tra il tecnico e il popolo spezzino, frutto degli ottimi risultati conseguiti dalla squadra da lui allenata, ma anche dei punti in comune a livello caratteriale quali la schiettezza e la semplicità, ha fatto a tutti estremamente piacere apprendere, della sua visita a Monterosso, sabato scorso, per godersi una giornata di mare. Un radicamento al territorio che si era materializzato anche precedentemente quando D’Angelo (nella foto) aveva visitato, a bordo di una barca, le bellezze del Golfo e delle Cinque Terre.

I tanti tifosi aquilotti che hanno avuto modo di vederlo sabato pomeriggio, sorridente e rilassato nella perla delle Cinque Terre, hanno ’gonfiato il petto’, orgogliosi di vedere come il ‘proprio’ allenatore viva pienamente la terra che lo ha adottato. Il coro ‘Luca D’Angelo’, che in ogni partita casalinga rieccheggia al ‘Picco’ e l’immancabile saluto dell’Omone, attesta il legame fortissimo tra lui e gli spezzini, i quali sono sì assetati di vittorie, ma anche di gente sincera e genuina come Luca D’Angelo.

Fabio Bernardini