LA CURIOSITà. Ex aquilotti in festa. L’emozione di Melucci. Valentini e Russo

Tanta felicità per l’immenso affetto dei 10mila del ‘Picco’ e l’incoronazione nella Hall of Fame da parte del club bianco, Francolino Fiori ringrazia per l’accoglienza. "Sono tornato a casa con un bagaglio di emozioni difficilmente descrivibile. Ringrazio la società Spezia Calcio per il riconoscimento di far parte della storia di questo prestigioso club e tutta la gente aquilotta per l’affetto e la stima che mi hanno tributato, nonostante siano passati 21 anni. Mi hanno reso l’uomo più felice del mondo". Fiori ha seguito il derby a fianco del suo ex compagno di squadra (nonché spezzino di adozione) Massimo Melucci, altro grande cuore aquilotto. Poco più in là in tribuna l’indimenticato Nahuel Valentini (quasi 100 partite nello Spezia dal 2014 al 2017, in Serie B) ora al Sestri Levante. L’argentino, grande amico di Chichizola, era felicissimo per la vittoria del suo Spezia, club al quale è legatissimo. In tribuna d’onore anche l’ex direttore generale delle Aquile Rocco Russo, fra gli artefici della promozione in B nel 2006, una sorta di ’talismano’ visto che con lui presente gli Aquilotti hanno battuto Reggiana, Sassuolo e Pisa...

Fabio Bernardini

Nelle foto: Melucci e Fiori, Valentini, Russo