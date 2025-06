LA CURIOSITà. Full immersion da ex fra Picco e Vespucci per Jon Errasti

"Spezia e lo Spezia sempre nel cuore!". Jon Errasti, indimenticato ex giocatore dello Spezia, in Serie B, dal 2015 al 2017 (42 presenze e due gol), è tornato in riva al Golfo, nella sua ’seconda casa’, a salutare gli amici di sempre e rivedere luoghi a lui cari. Immancabile la visita al club ‘Franco Cavatorti’, presieduto da Lorena Bardi (nella foto), dove il ‘guerriero’ è stato accolto con abbracci da parte dei tifosi presenti. Errasti si è poi recato al ‘Picco’, accompagnato dagli amici Francesco Giorgio e Cecilia Forcone ed è rimasto estasiato dal restyling. L’ex aquilotto è, poi, andato al molo Italia e ha visitato la splendida nave Amerigo Vespucci, una perla della marineria italiana che a Spezia è di casa.

Anche in questa occasione tanti gli spezzini che hanno riconosciuto il battagliero ex centrocampista aquilotto, con annessi selfie ricordo. Errasti, non ha mancato di lanciare un messaggio di saluto a tutto il popolo bianco: "Torno a Spezia con enorme piacere perché la gente di qui mi ha sempre trattato come un figlio in più, è una seconda casa per me. Ho un grande amore per questa città e per lo Spezia. Peccato la mancata promozione in Serie A, lo Spezia ha fatto un grandissimo campionato. Credo si siano poste le basi per tornare in massima serie prossimamente. Il ‘Picco’ è diventato uno stadio bellissimo, da Serie A, mi riprometto di tornare per ammirarlo pieno, sarà uno spettacolo".

Fabio Bernardini