LA CURIOSITà. Tanti ex di turno nelle file bianche. Oltre all’Omone anche Gori e Nagy

Un derby con importantissimi risvolti di classifica e molti ’ex’ di turno in campo. Tanti gli ingredienti che renderanno Spezia-Pisa un big-match tutto da seguire, come averrà in un ’Picco’ che sarà tutto esaurito. Fra gli ex in primo luogo, ovviamente, c’è Luca D’Angelo con i suoi importanti trascorsi all’ombra della Torre. Insieme all’attuale tecnico aquilotto gli altri due ex della giornata saranno Stefano Gori e Adam Nagy (nella foto).

Gori, che la maglia del Pisa l’ha vestita 101 volte in carriera, dopo l’infortunio di Sarr è diventato il titolare di una retroguardia di altissimo livello: appena nove le reti incassate in sedici partite, con dieci volte che è riuscito addirittura a mantenere la porta inviolata. Poi a gennaio l’arrivo dal Parma di Chichizola, che si è preso la maglia da titolare: sette reti subite in otto partite il suo score, in una difesa apparsa un po’ meno solida rispetto al passato.

Chi anche è uscito dai radar per infortunio è stato Nagy (85 partite con i nerazzurri pisani). Presente in venti delle prime ventidue partite, dalla ventitreesima giornata non scende in campo ma è ormai pronto per rientrare. L’infortunio alla caviglia sembra essere ormai smaltito, così il centrocampista ungherese dovrebbe sfidare in prima persona il suo recente passato. Con lui in campo lo Spezia ha perso solamente due volte in campionato.