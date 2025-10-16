La donazione per l’inaugurazione del nuovo locale bar della curva Ferrovia. Defibrillatore nel ricordo di Michelangelo

Ieri pomeriggio, contestualmente all’inaugurazione del nuovo locale bar della curva Ferrovia, si è svolta la cerimonia di donazione di un defibrillatore intitolato a Michelangelo Orlandi, il giovanissimo tifoso aquilotto, nonché soccorritore volontario prematuramente scomparso lo scorso anno. Il defibrillatore è stato donato dal padre Alfonso e dalla famiglia, con i soldi raccolti in memoria del ragazzo. Presenti per il club Gianluca Parenti e Nicolò Peri. A corollario la visita dei ragazzi del Don Bosco allo stadio.

Parallelamente, a Follo, sono proseguiti gli allenamenti della squadra, presenti anche Wisniewski, Mascardi e Vlahovic, rientrati dalle Nazionali (oggi sarà la volta di Hristov). Ancora out Bandinelli e Zurkowski. Domani pomeriggio arriverà, poi, a Spezia il patron Thomas Roberts, una presenza importante in questo momento delicatissimo per la squadra. Ovviamente l’owner americano sarà presente, sabato, nella tribuna centrale del ‘Picco’ per assistere al match contro il Cesena, sperando di festeggiare la prima vittoria in campionato. Tre punti da conquistare con le unghie e con i denti per riprendere a guardare con fiducia al futuro.

Fabio Bernardini