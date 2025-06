La Festa del Volley ligure. Gli spezzini protagonisti

Alla festa del volley Ligure non sono mancati gli applausi e le facce sorridenti e soddisfatte di chi ha ricevuto i meritati riconoscimenti nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Genova. Dopo il saluto inziale del Presidente del Comitato Regionale Palo Bassi ad essere premiate sono state le squadre che hanno vinto la Coppa Liguria, i Campionati Regionali di Serie e i Campionati Regionali di Categoria. Sono stati, inoltre, consegnati i Fischietti d’Oro 2025 e la Rete d’Oro 2025 ed è stata presentata la nuova struttura del Beach Volley Liguria. Nell’occasione si è anche svolta la presentazione degli atleti che faranno parte delle Selezioni Regionali maschili e femminili e che parteciperanno al Trofeo delle Regioni che si terrà in Puglia a fine giugno. "Ci saranno ancora un paio di amichevoli – spiega Marco Senesi, coach della Pallavolo Futura maschile e selezionatore regionale - e poi il 23 partiremo per il Trofeo in cui affronteremo un primo girone complicato contro Lombardia e Calabria. Nonostante qui a Genova fossi da solo a rappresentare la mia società, visto l’impossibilità degli altri dirigenti nel partecipare in un giorno feriale sono stato molto orgoglioso di ritirare il premio". Il Volley Day 2025 ha riservato, infatti, grandi emozioni anche per le squadre della nostra provincia. Sul versante femminile la Rainbow La Spezia e il Volley Colombiera hanno ottenuto il premio per la brillante promozione in Serie C, mentre sul fronte maschile è stata la Pallavolo Futura a meritarsi il premio per la Serie C.

"Abbiamo ritirato il giusto riconoscimento per la stagione fantastica che ci ha visto protagonisti sin dalla prima giornata - afferma il dg della Rainbow Patrik Mucciarelli - e che ci ha portato a finire il campionato imbattuti. I complimenti vanno alle ragazze e ai tecnici per lo splendido lavoro fatto". Stessa soddisfazione anche per il team di Ameglia. "Questa giornata è stata il coronamento di una bellissima stagione – precisa Andrea Carli, coach del Volley Colombiera femminile – ed è stato un onore poterne fare parte insieme alla Presidente Nicoletta Capoverde e a Claudio Carli. Tra poco inizierà l’avventura a Monopoli delle selezioni regionali e io sarò presente come assistente allenatore della formazione femminile". In ambito giovanile anche il Vpl Lunezia Volley si è messo in mostra come campione regionale S3 1° livello misto. Nei campionati giovanili si sono distinti il Colombo Volley Genova (campione regionale s3 2° livello maschile, campione regionale under 19 maschile, campione regionale under 17, campione regionale under 15, campione regionale under 13 6x6 e campione regionale under 13 maschile 3x3), la Normac Avb (campione regionale s3 2° livello femminile e campione regionale under 13 femminile), il Cogovalle (campione regionale under 18 femminile), il Paladonbosco Genova (campione regionale under 16 femminile), e la Wonder Volley (campione regionale under 14). Nei campionati di serie ottimi risultati anche per Normac (promossa in serie B2 femminile), per Albisola (promossa in serie B maschile), per Quiliano Volley (promossa in serie C femminile), per Villaggio Chiavari (promossa in serie C maschile) e per Admo Lavagna (promossa in serie C maschile).

Ilaria Gallione