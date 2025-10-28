La giornata. Cistana e Onofri verso il recupero. Wisniewski ok

Ieri pomeriggio gli Aquilotti hanno svolto un’intensa seduta di allenamento, preparando il match di domani sera contro il Padova. Mister D’Angelo potrebbe posticipare il turn-over alla gara del 2 novembre, in programma a Monza, confermando per domani la formazione proposta a Avellino. Sono certe le assenze degli infortunati Zurkowski, Bandinelli, Comotto e Artistico, mentre Wisniewski tornerà tra i disponibili. Dovrebbero figurare nella lista dei convocati anche Cistana, il cui risentimento accusato nella rifinitura di sabato scorso non dovrebbe essere grave, e Onofri, il cui affaticamento è in via di risoluzione. Per quanto riguarda Comotto e Artistico, alle prese con alcuni problemi muscolari, si profila il rientro dopo la sosta. Sstesso discorso per Bandinelli.

Per quanto riguarda il fronte degli avversari del Padova, mancheranno gli infortunati Papu Gomez (attaccante), Pastina (difensore centrale), Silva (trequartista) e Baselli (centrocampista). Il giovane mister Matteo Andreoletti, classe 1989, che ha riportato nella scorsa stagione calcistica il Padova in Serie B dopo sei anni di Purgatorio in Serie C, potrebbe riproporre la stessa formazione che è stata già vista all’opera nella gara casalinga contro la Juve Stabia, con la sola eccezione di Lasagna che potrebbe subentrare in luogo di Bonaiuto.

Infine, ieri il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Palmiero dell’Avellino, espulso nel corso della gara contro lo Spezia.

Fabio Bernardini