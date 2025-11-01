La Npsg cerca il riscatto. Trasferta insidiosa a Varese

Trasferta da non sottovalutare per la Npsg Elettrosistemi Sp che stasera alle 20 sarà impegnata contro i padroni di casa del Rossella Ets Varese al Palasport di Caronno. I lombardi finora sono reduci da due vittorie, di cui l’ultima al tie-break con Albisola, e da una sconfitta sempre al quinto set con Ciriè, che hanno fruttato 6 punti in classifica. A due lunghezze di distanza i biancazzurri che vorranno prontamente riscattare la sconfitta rimediata contro Como. Gli altri match della 4.a giornata del campionato di volley maschile di Serie B saranno: Novi-Malnate, Ciriè-Diavoli Rosa Mb, Volley Parella-Albisola, Limbiate Mb-Tomcar, Saronno-Mondovì e Res Como-Garlasco. In Serie C maschile si disputerà il secondo turno con l’Abc Volley La Spezia impegnato fuori casa contro il Colombo Psa Italy stasera alle 20.30 alla palestra "Capannoni Ex Ansaldo" di Genova Voltri. Stessa location anche per la Pallavolo Futura che sarà ospite del Sant’Antonio domani alle 20.30. Altre sfide in programma: Lavagna- Chiavari, Sabazia-Sanremo, Colombo Infissi-S. Sabina e Cus Ge-Finale. Sul fronte femminile (Serie C) la prima a scendere in campo sarà il Volley Colombiera che in trasferta contro la Ligurmar Santa Sabina, stasera alle 20, al "PalaSedi" di Genova Quarto proverà a centrare la prima vittoria stagionale nel terzo turno. Poi sarà la volta della Pallavolo Futura che alla palestra di Ceparana stasera alle 21. se la vedrà contro il Villa Levi di Diano Marina che staziona al quinto posto in classifica con cinque punti frutto di due vittorie delle quali una al tie-break contro la neo retrocessa dalla B2 Celle Varazze. Le ponentine sono al quinto anno in categoria e si presentano con sette novità, quattro arrivi dall’Imperia di Serie D e gli altri da Sanremo ed Albenga. L’ultima ad essere protagonista sarà la Rainbow Volley La Spezia che al "PalaMariotti" domani alle 19 ospiterà la Wonder Normac Vgp, ancora a quota 0 punti. Altri match: Albaro-Celle Varazze, Quiliano-Campomorone, Cogovalle-Volare Volley, Tigullio-Lavagna. Scendendo in serie D femminile oggi alle 17 il Volley Santo Stefano Magra sfiderà il Cogovalle al "Palaconti" nella terza giornata. Alle 20 toccherà all’Elsel Pallavolo La Spezia fare punti contro la Scuola di Pallavolo Carasco davanti al proprio pubblico al palazzetto di Riccò del Golfo. Altre partite: Cus Ge-Paladonbosco, Sestri-Audax, Serteco-Wonder Normac e Pink Volley Ge-Volleyscrivia. Sul versante maschile (Serie D) stasera alle 20 la Npsg Elettrosistemi andrà a Recco contro il Volley Uscio. Alle 20.45 l’Abc Volley La Spezia proverà a riscattare la sconfitta nel derby, cercando di avere la meglio sull’Admo Volley al "PalaConti" nella seconda giornata del girone b.

Ilaria Gallione