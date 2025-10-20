La parola ai tifosi. Sconcerto e preoccupazione: "Ma la salvezza è possibile»

Un altro week-end horror per migliaia di appassionati dello Spezia che, anche sabato scorso, nonostante l’ultimo posto della formazione aquilotta, hanno gremito il ‘Picco’ (oltre ottomila i presenti) incitando a non finire i bianchi, salvo poi contestarli al termine del match. Le preoccupazioni dei supporter, nel post gara, si sono soffermate sulle potenzialità reali del gruppo aquilotto, considerato il vero problema prima ancora del cambio della guida tecnica: "Manca la qualità - il leit motif ricorrente -, la squadra è più debole rispetto alla passata stagione dopo il mercato estivo. Ma la salvezza è ancora possibile, ci sono ancora trenta partite".

Concetti ripresi da Luca Vergassola: "Purtroppo quando una squadra non riesce a tenere il risultato di vantaggio acquisito dopo pochi minuti è un bruttissimo segnale, probabilmente è un discorso mentale. Ovviamente la qualità attuale non è quella dell’anno scorso. La classifica è davvero molto difficile, ma restano ancora trenta partite da giocare, ce la possiamo fare, non abbiamo paura di nessuno. E aggiungo che non è con il cambio dell’allenatore che si risolvono i problemi". Sulla falsariga Alessia Marcesini: "Speravamo nella prima vittoria stagionale dopo il gol di Lapadula, ma dopo la rete del pareggio cesenate la squadra si è spenta, ha perso di certezze, dinamismo e concentrazione, specie in difesa con i consueti gol subiti sui calci piazzati. L’ultimo posto in classifica non ci fa dormire sogni tranquilli, ma i margini di salvezza ci sono ancora". Preoccupato Tiziano Gelsi: "C’eravamo illusi al gol di Lapadula, salvo poi rivedere le consuete lacune. La squadra denuncia troppi limiti a livello psicologico e di gioco. La campagna acquista effettuata non ha portato qualità, Elia e Reca non sono stati adeguatamente sostituiti e anche in attacco è andata bene che non sia andato via Lapadula perché dei nuovi arrivati non c’è traccia. Purtroppo lo Spezia merita l’ultimo posto in classifica, serve una scossa magari reintegrando Verde che può portare un po’ di qualità ad una squadra veramente deficitaria sotto questo aspetto".

Lapidario Franco Capozza: "Altra brutta prestazione dello Spezia. Nulla da dire sul piano della grinta e dell’impegno, ma come al solito è mancato il gioco. Se togliamo qualche giocatore come Esposito, Lapadula, Hristov e altri come Cassata e Vignali che apportano spezzinità, la qualità scarseggia. Dopo otto partite giusto dire che la campagna acquisti estiva si stia rivelando deludente, i nuovi arrivati non hanno portato valore aggiunto e non hanno sostituito degnamente i partenti. Ritengo, comunque, giusto tentarle tutte per risalire la china, a partire proprio dal cambio della guida tecnica".

Fabio Bernardini