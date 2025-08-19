La premiazione. Il bomber Pio. Aquilotto dell’anno

"Alè alè alè, Pio! Pio!". Gli oltre settemila tifosi bianchi hanno omaggiato il fresco ex attaccante aquilotto Pio Esposito, punto di forza dell’Inter, presente allo stadio, con ripetuti cori a suo nome e lunghissimi applausi. Una standing ovation meritatissima che il popolo bianco ha tributato in occasione della consegna del titolo di Aquilotto dell’anno per la stagione 2024-25, avvenuta nell’intervallo del match. A consegnare il premio, assegnatogli dopo le votazioni avvenute durante lo scorso campionato, il presidente dello Spezia Charlie Stillitano. Evidente l’emozione del giovane bomber partenopeo, rimasto legatissimo a Spezia, alla sua gente e allo Spezia, come attestano le sue frequenti visite in città. Pio, con la mano al cuore, si è soffermato a lungo sotto la Ferrovia, sventolando la sciarpa dello Spezia, mostrando i muscoli. Un ragazzo acqua e sapone, beniamino di tutti i tifosi spezzini per il suo attaccamento ai colori bianchi dimostrato a più riprese, in primis con la sua promessa di restare allo Spezia nel caso in cui fosse arrivata la promozione in Serie A. Nessuno ha dimenticato il suo toccante saluto, con le lacrime agli occhi, sintetizzato da quel messaggio social: "Voglio dire solo grazie, tutto il resto lo sapete, per sempre nel mio cuore. Il vostro Pio. Per me sarà impossibile dimenticarmi di Spezia e della sua gente. Aquilotti si è per sempre". Promessa mantenuta.

Fabio Bernardini