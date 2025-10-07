La preparazione in vista della sfida col Cesena. Alle prese con ben cinque assenti per le chiamate nelle Nazionali

A complicare la preparazione della squadra per la prossima gara contro il Cesena, sabato 18 ottobre al ‘Picco’ alle 19.30, non ci sono solo l’infortunio di Bandinelli e i problemi al ginocchio a Zurkowski che, comunque, dovrebbe tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Anche le chiamate di ben cinque giocatori nelle varie Nazionali non sono da considerarsi manna dal cielo per mister D’Angelo che, in un momento delicatissimo, non potrà preparare in modo ottimale la gara con i romagnoli stante le assenze del portiere Mascardi, arruolato con la Nazionale U21, di capitano Hristov, convocato dalla Bulgaria, del difensore Wisniewski, chiamato dalla Nazionale polacca, dell’attaccante Vlahovic, di scena con la Nazionale serba U21 e del centrocampista Comotto, reclutato dalla Nazionale U18.

Al di là delle frasi di circostanza sul prestigio che le chiamate da parte delle Nazionali danno al club bianco, la mancanza di cinque componenti del gruppo in giorni importantissimi come quelli attuali, dove c’è la necessità di ricreare compattezza, non è un aspetto positivo. Hristov sarà impegnato con la Bulgaria, nei delicati match validi per le qualificazioni al Mondiale 2026, sabato 11 ottobre contro la Turchia e martedì 14 contro la Spagna, il che significa che solo giovedì 16, ovvero due giorni prima della gara con il Cesena, tornerà ad allenarsi a Follo.

Tempistica similare a quella di Mascardi che, con la Under 21, giocherà i match valevoli per le qualificazioni al Campionato Europeo 2027, contro la Svezia il 10 ottobre e l’Armenia il 14. Va un po’ meglio la situazione per Wisniewski che con la sua Polonia sfiderà la Nuova Zelanda giovedì 9 e la Lituania domenica 12. La sua assenza al centro sportivo di Follo sarà, dunque, limitata a questa settimana, con ritorno previsto martedì 14. Stesso discorso per Vlahovic che sarà impegnato con la Nazionale serba U21, per l’amichevole contro la Romania, l’11 ottobre. Infine Comotto, reclutato dalla Nazionale Under 18 di mister Favo, sarà impegnato giovedì 9 e domenica 12 ottobre per il match amichevole contro l’Austria.

