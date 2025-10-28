La sindrome da ’Picco’. Aquile, punti in casa per tornare a volare con la spinta dei tifosi

Gli Aquilotti, dopo aver compiuto ad Avellino il primo passo per la rinascita, dovranno ora superare un altro duro ostacolo: battere la sindrome da ‘Picco’ violando il proprio fortino. Può sembrare paradossale che il mitico stadio di viale Fieschi, dove in 119 anni di storia anche gli avversari più blasonati hanno pagato dazio e dove i bianchi hanno sempre costruito i loro campionati, rappresenti il tallone d’Achille dello Spezia attuale, ma i numeri impietosi lo certificano: cinque partite disputate nel ‘catino’, un solo punto conquistato contro il Catanzaro e ben quattro sconfitte contro Carrarese, Juve Stabia, Palermo e Cesena.

Lo straordinario pubblico aquilotto, tra i primi della Serie B con la media di oltre novemila presenti, sicuramente meritevole per calore e passione della massima serie, ha sempre trasmesso carica e forza alla squadra di mister D’Angelo ma, evidentemente, i risultati negativi hanno insinuato negli atleti le tensioni inevitabili che giocare di fronte a una folla così appassionata ma anche molto esigente, ingenera.

Lo stesso mister D’Angelo, nel post match di Avellino, non ha disconosciuto questo aspetto: "Dobbiamo invertire questo trend - ha confermato l’Omone -, forse le sconfitte pesano a livello psicologico, ma ce le dobbiamo scrollare di dosso e cercare di essere la stessa squadra che siamo spesso lontano da casa". Occorrerà il coraggio, un’arma sulla quale questa squadra ha ripreso confidenza in Irpinia e che dovrà riproporre in toto tra le mura amiche. All’uopo viene spontanea una frase che l’ex mister dello Spezia Sergio Carpanesi era solito proferire ai suoi uomini: "Quando entrate in campo, volgete lo sguardo verso gli spalti, vi sentirete invincibili".

Domani sera, con oltre ottomila tifosi aquilotti previsti allo stadio, i bianchi dovranno mettere da parte le ansie e sfoderare coraggio, orgoglio, temperamento. Il vento dell’entusiasmo del ‘Picco’ soffierà a favore, le Aquile dovranno sfruttarlo per tornare a volare in alto. Beninteso, oltre all’aspetto psicologico, gli Aquilotti dovranno eccellere anche sul fronte tecnico, evidenziando quei miglioramenti intravisti a Avellino nelle due fasi, nella consapevolezza che qualche difetto strutturale si potrà mascherare ma rappresenta pur sempre un limite.

Avellino la scintilla della rinascita? "Questo non possiamo dirlo", ha ammonito l’Omone che, da uomo di riprovata esperienza, pur avendo sempre avuto fiducia nelle potenzialità della sua squadra, è ben consapevole che le problematiche psicologiche e tecniche evidenziate nelle prime otto giornate dalla sua squadra non possono svanire, in un sol colpo, dopo una vittoria.

L’eliminazione delle scorie negative conseguenti al brutto avvio di campionato, al pari dei progressi negli automatismi e nelle giocate, passano attraverso un duro lavoro che potrà essere velocizzato con corroboranti vittorie. Si spera già da domani sera, imitando la squadra di Italiano che nel 2019, proprio di questi tempi, dopo la vittoria scaccia crisi di Pescara, vinse al Picco contro la Juve Stabia e si rilanciò alla grande.