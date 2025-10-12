La situazione. Bandinelli e Zurkowski ancora out. Esposito è pronto per il Cesena

In una fase estremamente critica, dove tutto il gruppo aquilotto è chiamato a dare qualcosa in più, mister D’Angelo fa la conta dei disponibili per la gara contro il Cesena. Sicuri assenti Bandinelli e Zurkowski, quest’ultimo alle prese con un problema al ginocchio che non gli dà tregua. Non ci sono invece problemi per Esposito e Onofri che hanno saltato alcune sedute di allenamento: il regista napoletano, dopo i carichi di lavoro di mercoledì scorso, è stato tenuto precauzionalmente a riposo in quanto affaticato, stesso discorso per il difensore, ma entrambi torneranno a disposizione a pieno regime la prossima settimana.

A partire da martedì torneranno in gruppo anche i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali quindi Wisniewski, Vlahovic e Comotto, mentre per Mascardi e Hristov ci sarà da attendere giovedì. Inutile rimarcare l’auspicio da parte dei tifosi di una prova gagliarda dei bianchi contro il Cesena, non viaggiando più sotto ritmo come accaduto troppo volte, ma elevando l’intensità.

F.B.