La situazione dell’infermeria. Soleri, stagione finita. Nagy verso il rientro

Stagione già finita per l’attaccante aquilotto Edoardo Soleri. Il bomber romano sarà sottoposto domani a un intervento chirurgico in Finlandia, all’Hospital Pihlajalinna di Turku, ad opera del professor Lasse Lempainen. Un’operazione che si è resa necessaria a seguito di una grave tendinosi con lesione parziale del tendine d’Achille, che non gli ha più permesso di scendere in campo nelle ultime gare. Inutili i tentativi conservativi, si è quindi optato per questa drastica decisione, in modo da riavere Soleri pronto per la prossima stagione. Una brutta tegola per mister D’Angelo, anche se messa in conto: non a caso la società ha acquistato Lapadula.

Da valutare, poi, le condizioni di Elia, uscito anzitempo domenica scorsa. Il giocatore è alle prese con una serie di esami diagnostici, nei prossimi se ne saprà di più. Buone notizie, invece, per Adam Nagy, ormai prossimo al rientro in gruppo, pronto a tornare tra i disponibili per la trasferta a Modena. D’Angelo potrà contare anche su Bandinelli che ha scontato il turno di squalifica. Nelle fila dei canarini mancherà il centrocampista Battistella, squalificato. Ai box anche il centrocampista Di Pardo, in dubbio il difensore Ponsi e l’attaccante Bozhanaj.

L’entusiasmo incredibile che si è avvertito domenica scorsa al ‘Picco’, sta avendo un prosieguo nella tifoseria, se è vero che nel giro di poche ore i supporter bianchi hanno già acquistato quasi 500 biglietti per il match di sabato al ‘Braglia’. Tutti completati i cinque pullman allestiti dal gruppo Belini Frizzanti, Gruppo Bullone, Curva Ferrovia e club Franco Cavatorti. Gli organizzatori sono alla ricerca (non facile) di altri mezzi. Moltissimi spezzini, visto la vicinanza con Modena, si muoveranno con mezzi privati.

Fabio Bernardini