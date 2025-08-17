La situazione. Zurkowski a riposo

Dopo l’amichevole di Ferragosto con la Primavera di Claudio Terzi, terminata 7-0, reti di Di Serio (3), Artistico (2), Candelari e Aurelio, gli aquilotti di D’Angelo hanno proseguito ieri mattina la preparazione al centro sportivo di Follo. Assenti gli infortunati Bandinelli, Vignali, Sarr, Cassata e Vlahovic, questi ultimi due si spera recuperabili per l’esordio in campionato con la Carrarese. A riposo precauzionale Zurkowski. Nella Sampdoria salterà il derby Venuti. Svelati, intanto, i numeri di maglia per la stagione 2025-26. Portieri: 12 Mascardi, 1 Sarr, 22 Leonardo, 45 Crespi, ; difensori: 55 Hristov, 37 Mateju, 2 Wisniewski, 24 Bertoncini, 15 Cistana, 26 Onofri, 65 Giorgeschi, 31 Aurelio, 32 Vignali, 28 Baldetti, 13 Cugnata; centrocampisti: 5 Esposito, 8 Nagy, 25 Bandinelli, 29 Cassata, 82 Djankpata, 80 Kouda, 14 Zurkowski, 30 Corradini, 46 Lontani, 34 Comotto, 36 Candelari, 77 Lorenzelli; attaccanti: 20 Di Serio, 27 Soleri, 99 Vlahovic, 9 Artistico, 10 Lapadula, 17 Colak, 7 Verde, 21 Insignito, 90 Fontanarosa. Infine, da segnalare il completamento dei lavori di rifacimento del manto in erba sintetica del principale campo sportivo del ‘Ferdeghini’.

Fabio Bernardini