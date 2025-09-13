LA SOCIETà. Cena ufficiale con gli sponsor all’agriturismo ’Buranco’

Nello splendido scenario di Monterosso, all’agriturismo Buranco, la cena dei top sponsor dello Spezia. Presenti mister Luca D’Angelo e l’ad Andrea Gazzoli. Per lo Spezia è motivo di orgoglio la crescita delle sponsorizzazioni passate da 50 a 90 nel giro di pochi anni, il tutto a seguito degli ottimi risultati sportivi conseguiti dalla formazione aquilotta, ma anche grazie all’appeal crescente che lo spettacolare scenario del ‘Picco’ sta determinando.

Empoli. Sono già 800 i biglietti acquistati dai tifosi per la trasferta di domani. Oggi, alle 19, terminerà la prevendita, prevedibile che saranno oltre mille i supporter bianchi presenti al Castellani Ci sono ancora posti disponibili sui tre pullman del club Cavatorti (telefonare a 331/6816201) e Belini Frizzanti (340/3385453).

Squadra. Sul fronte tecnico, si va verso le prime convocazioni stagionali di Sarr e Lapadula, mentre Aurelio e Vignali torneranno a disposizione per il match contro la Juve Stabia. Lo spezzino è, peraltro, da ieri nuovamente in gruppo, recuperato a tempo di record grazie alle cure del centro Fk di Aulla di Riccardo Contigliani. Anche per Bandinelli tempi di recupero record: tornerà nei ranghi a metà novembre.

Fabio Bernardini

Nella foto: D’Angelo e Plotegher