LA SOCIETà. Cena ufficiale con gli sponsor all’agriturismo ’Buranco’

di FABIO BERNARDINI
13 settembre 2025
Nello splendido scenario di Monterosso, all’agriturismo Buranco, la cena dei top sponsor dello Spezia. Presenti mister Luca D’Angelo e l’ad Andrea Gazzoli. Per lo Spezia è motivo di orgoglio la crescita delle sponsorizzazioni passate da 50 a 90 nel giro di pochi anni, il tutto a seguito degli ottimi risultati sportivi conseguiti dalla formazione aquilotta, ma anche grazie all’appeal crescente che lo spettacolare scenario del ‘Picco’ sta determinando.

Empoli. Sono già 800 i biglietti acquistati dai tifosi per la trasferta di domani. Oggi, alle 19, terminerà la prevendita, prevedibile che saranno oltre mille i supporter bianchi presenti al Castellani Ci sono ancora posti disponibili sui tre pullman del club Cavatorti (telefonare a 331/6816201) e Belini Frizzanti (340/3385453).

Squadra. Sul fronte tecnico, si va verso le prime convocazioni stagionali di Sarr e Lapadula, mentre Aurelio e Vignali torneranno a disposizione per il match contro la Juve Stabia. Lo spezzino è, peraltro, da ieri nuovamente in gruppo, recuperato a tempo di record grazie alle cure del centro Fk di Aulla di Riccardo Contigliani. Anche per Bandinelli tempi di recupero record: tornerà nei ranghi a metà novembre.

Fabio Bernardini

Nella foto: D’Angelo e Plotegher

© Riproduzione riservata

