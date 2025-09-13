La sosta fa bene allo Spezia. "Empoli avversario forte. Faremo una bella partita»

LA SPEZIA

La sosta sembra aver giovato allo Spezia Calcio e Luca D’Angelo si mostra più rilassato alla conferenza stampa di presentazione della sfida che vedrà gli aquilotti impegnati nell’ostica trasferta di Empoli. Sfida che sarà in programma domani alle 19.30 al ’Castellani’ e che il tecnico sa dover affrontare con la giusta concentrazione. "Di fronte avremo una squadra importante – spiega – che ha acquistato giocatori esperti e che hanno già vinto la serie B. Da parte nostra servirà una partita più che buona. Il loro punto di forza è indubbiamente la qualità loro rosa. Per questo dovremo stare molto attenti. Siamo, però, consapevoli di avere le possibilità per fare una bellissima partita. Capiremo come giocheranno solo quando scenderanno in campo. Dovremo trovare i giusti rimedi a qualsiasi tattica".

La sosta ha rinfrancato il gruppo e ha contribuito a recuperare alcune importanti pedine, come Wisniewski.

"Sta bene ed a disposizione. Ha fatto un solo allenamento di scarico dopo le partite intense che ha giocato con la sua Nazionale. In realtà tutti sono recuperati, tranne Bandinelli. Su Aurelio dobbiamo ancora fare delle valutazioni".

In attacco potrebbe essere arrivato il momento di Vlahovic?

"Ci può stare perché sta molto bene. Lui ed Artistico possono partire dall’inizio o subentrare, come anche gli altri attaccanti Non ho ancora deciso la formazione titolare".

Anche Lapadula, convocato per il match, si candida come alternativa in corso d’opera.

"A livello umano è sempre stato integrato nel gruppo. Ora anche fisicamente non ha problemi e potrebbe rappresentare un’arma in più per noi".

Sulla fascia rimangono alcuni dubbi, ma il tecnico non si sbilancia.

"Abbiamo ben sfruttato la sosta per alzare la condizione di tutti. Questi 15 giorni di pausa ci sono serviti indubbiamente serviti".

Il rientro di Sarr potrebbe mettere pressione a Mascardi?

"A Empoli giocherà Mascardi. Loria e Sarr avranno le loro chances nelle prossime sfide". Kouda sarà quindi a disposizione?

"Ancora non ho deciso chi potrà giocare dall’inizio. Sicuramente Rachid, per le sue caratteristiche, potrebbe portare un po’ d’entusiasmo in attacco. Non credo, però, che sia il caso di mettere il timbro su un singolo giocatore. È tutta la squadra che deve costruire azioni da gol, creare i presupposti per segnare ccon calci d’angoli e punizioni. Parlo di un aspetto mentale e non fisico. Siamo stati farraginosi nelle prime due gare. Con la Cararrese abbiamo disputato più di un tempo in 10 e non è stato facile. Con il Catanzaro abbiamo difeso bene, ma davanti è mancato l’entusiasmo. Sicuramente dobbiamo ancora conoscerci bene. Noi dello staff insieme ai giocatori che già c’erano l’anno scorso dovremo cercare di aiutare di più".

Un solo punto in classifica non è un buon biglietto da visita.... "Il campionato è piuttosto livellato e bisogna stare dentro la partita sempre e contro chiunque. Lo scarto tra le più forti e le più deboli ormai è minimo",

Ilaria Gallione