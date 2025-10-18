LA SVOLTA. Il nuovo sponsor è Segnoverde: "Piena di fiducia in questa squadra»

Il match odierno contro il Cesena segna il debutto del brand Segnoverde sulle maglie dello Spezia (al posto di Spigas Clienti), per il prosieguo della stagione 2025-2026. Spigas Clienti, storico partner aquilotto, ha proseguito la propria crescita all’interno del Gruppo Canarbino diventando parte della famiglia Segnoverde. Un passaggio importante che ha permesso alla compagnia energetica spezzina di affiancare alla vendita di gas naturale e soluzioni ad alta efficienza, anche energia elettrica 100% verde e telefonia mobile, mantenendo il suo legame con il territorio. Il cambio del brand sulla maglia delle Aquile segna così un’altra importante fase di evoluzione, che coincide con l’entrata ufficiale di Segnoverde nel mercato della telefonia mobile.

"Convertire il brand Spigas Clienti in Segnoverde – dice il presidente di Segnoverde Aldo Sammartano – era un cambio da tempo programmato, ma abbiamo deciso di lanciarlo ora, assieme allo Spezia Calcio, scegliendo volutamente un momento sportivo di difficoltà, per ribadire la nostra fiducia nel Club. Vogliamo dare un segnale di vicinanza, di sostegno e passione verso questa maglia". "In questo momento di difficoltà – dice l’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzolli – la decisione di Segnoverde di procedere con il proprio progetto con al centro Spezia Calcio, è per noi motivo di grande orgoglio e un segnale di stima"

Nella foto: Gazzoli e Sammartano