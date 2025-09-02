La Tarros acciuffa la Santerenzina nel recupero. Pari, gol e spettacolo nel primo turno di Coppa

SANTERENZINA2TARROS SARZANESE2

Santerenzina: Marchese, Biasin (74’ Pardini), Locori, (80’ Comiti) Ditillo, Tartarini, Sanguinetti, Camara, Gabriele (86’ Peoni), Guzzoni (80’ Vinchesi), Rovani (69’ Vicini), Ceesay. A disp. Tonarelli, Del Carria, Bordino, Giacchè, All. Sabatini

Tarros Sarzanese: Mazzara, Pagliari, Luciani (70’ Di Salvo), Aldrovandi, Casciari, Bergitto (59’ Ebainetti), El Amiry, Giovannoni (74’ Dell’Amico), Tonazzini, Bonini (68’ Mannelli), Di Martino (59’ Fabiani). A disp. Guastini, Mazzi, Luca, Castropignano. All. Calise

Arbitro: Sanguinetti della Spezia

Marcatori: 17’ Pagliari (aut. T), 20’ Giovannoni (T), 27’ Guzzoni (S), 94’ Dell’Amico (T)

Lerici – Nel primo turno di Coppa Liguria di Promozione al Bibolini di Falconara la Santerenzina e la Tarros Sarzanese si sono spartite la posta in palio in un match deciso nel recupero. Al 17’ Guzzoni s’invola sulla destra e fa partire un rasoterra che viene deviato involontariamente in rete da Pagliari. Tre minuti dopo Giovannoni pareggia in mischia. Al 27’ da fuori area Guzzoni calibra un pallonetto imprendibile, ma al 94’ Dell’Amico raccoglie un buon pallone, su assist di Bergitto, e trafigge Marchese, chiudendo la sfida sul 2-2.

Ilaria Gallione