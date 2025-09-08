La Tarros viaggia a mille

E’ una Tarros che viaggia a mille. Dopo la vittoria a Quarrata e l’ottima prova nella gara casalinga contro Herons Montecatini, (entrambe formazioni di B Nazionale) affrontate in amichevole, anche il test a Cecina, contro una formazione che ritroverà in campionato, arrivano buone nuove per il team dei Caluri che centra una netta vittoria: 66-89. Ai bianconeri bastano i primi tre tempini, dominati (12-21, 35-49, 46-70), per avere ragione dei padroni di casa che a onor del vero sono ancora privi di Lorenzo Turini, ala classe ’98, rientrato in riva al Tirreno dopo l’esperienza a Ferrara e che due stagioni fa al PalaSprint prese a ‘pallonate’ la Tarros mettendo a referto 39 punti.

Sicuramente per i toscani un’assenza importante, se non fondamentale, di un giocatore a dir poco ‘illegale’ per la categoria e che vale uno straniero top. La Tarros invece continua ad appoggiarsi alla freschezza e al talento dei suoi parecchi giovani (a Cecina Lamperi e Cellerini su tutti) che insieme alla solidità dei vari Ramirez, Pesenato, Kmetic e Petrushevki stanno dando un’impronta ben precisa a questo inizio spumeggiante di stagione sotto l’egida di coach Gabriele Ricci.

"Era la terza gara in 8 giorni – analizza Ricci – e dopo un avvio di gara non brillantissimo, ci siamo subito ripresi. Al di là del risultato finale, che comunque corrobora e ci fornisce ulteriori certezze sul lavoro intrapreso con tutto lo staff tecnico, credo che insieme a tutti i ragazzi stiamo svolgendo un lavoro che ci gratifica. L’importante sarà mantenere questa solidità mentale per tutta la stagione, soprattutto quando le cose dovessero andare meno bene".

A tre settimane dall’inizio del campionato di B Interregionale (la Tarros esordirà il 28 a Siena contro la Mens Sana) i bianconeri ora sono attesi dalle ultime due amichevoli in programma entrambe contro la quotata Lucca, probabilmente la candidata numero 1 al salto di categoria: sabato 13 settembre alle 17,30 al PalaSprint (ingresso gratuito) quindi sabato 20 alle 17 al ’PalaTagliate’.

Gianni Salis