La vittoria nel derby. Francis esulta abbracciando la moglie Rosy

Dopo la sconfitta con il Catanzaro e il pareggio a Bolzano, quando la corsa al Pisa pareva complicarsi, il neo patron dello Spezia Paul Francis rilanciò le ambizioni della sua squadra: "Crediamo nella Serie A, siamo forti". Francis ha fatto proprie le dichiarazioni di D’Angelo che nel momento più delicato della stagione (quando il vento contrario sembrava prendere il sopravvento a seguito dei soli tre punti totalizzati a di febbraio) è uscito allo scoperto, dando forza e coraggio al gruppo e all’intero ambiente: "Possiamo ancora raggiungere il Pisa, ci stiamo giocando qualcosa di importante". Domenica il patron australiano ha riscosso con gli interessi la fiducia tributata alla sua squadra, esultando per la sua prima vittoria da quando è al comando della società bianca: "Giornata indimenticabile, 96 minuti di intensità incredibile da parte di giocatori e tifosi. Insieme. Questo è lo Spezia Calcio". Francis che, con l’immancabile rosario al collo regalatogli dallo storico tifoso Don Mugna, al gol di Wisniewski (nella foto) ha sfogato la sua grandissima gioia abbracciando la moglie Rosy, per poi esultare come il primo dei tifosi al triplice fischio. Un weekend spettacolare per Francis che ha colto tre vittorie dalle squadre da lui gestite: oltre allo Spezia, vincente contro il Pisa, hanno vinto anche il SKN St. Pölten contro il Kapfenberger SV per 3 a 1 e il Cobh Ramblers Fc contro il Longford Town per 5 a 0. Raggianti per la vittoria delle Aquile anche tanti ex aquilotti presenti in tribuna, a partire dal mitico Francolino Fiori, inserito nella Hall of Fame del club bianco, commosso per l’accoglienza spettacolare riservatogli dal popolo aquilotto.

Fabio Bernardini