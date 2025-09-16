La voce dei tifosi che hanno seguito la trasferta a Empoli. "Progressi sensibili, va battuta la Juve Stabia»

Gli applausi finali degli oltre mille tifosi spezzini presenti al ‘Castellani’ di Empoli attestano i progressi sensibili che lo Spezia ha messo in mostra sul piano della manovra e del temperamento: "Abbiamo rivisto la squadra tenace e aggressiva che piace a noi. Ora battiamo la Juve Stabia per alimentare l’entusiasmo". Tra i presenti allo stadio empolese vi era Giulia Carino: "Finalmente si è rivisto uno Spezia più intraprendente e coraggioso, specie nel primo tempo. Un passo in avanti incoraggiante, si spera di conseguire quanto prima una vittoria, magari già dalla prossima gara casalinga contro la Juve Stabia. Oltre a ingenerare entusiasmo, un successo farebbe lievitare un po’ la classifica che al momento non è proprio delle migliori. I nostri applausi finali sono di incoraggiamento e di fiducia. Bravissimo Wisniewski, autore di una prestazione maiuscola". Un plauso ai bianchi lo riserva Marco Bianco: "Segnali confortanti rispetto alle prime due partite, la squadra ha dimostrato una maggiore compattezza in difesa e a centrocampo, è forse mancata un po’ di qualità sulle fasce. Da rivedere un po’ l’attacco, Vlahovic ha probabilmente bisogno di carburare e trovare la giusta intesa con Artistico. Il pareggio è tutto sommato giusto considerando le occasioni da gol prodotte da entrambe le squadre, è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. È stata una partenza ad handicap quella dello Spezia in campionato per le tante assenze in queste prime tre giornate, ma i miglioramenti visti al ‘Castellani’ fanno ben sperare". Si allinea Loreno Cecchi: "Ho visto uno Spezia decisamente cresciuto rispetto alle prime due partite sia dal punto vista fisico che caratteriale. Credo vi sia ancora molto da lavorare sul fronte tattico, occorre crescere nella convinzione. Due punti in tre partite non sono il massimo, ma visto come eravamo partiti c’è di che essere fiduciosi. Non si deve guardare ora la classifica, anche se bisogna iniziare a vincere contro la Juve Stabia". Dello stesso avviso Michele Dauria: "È confortante riavere visto lo Spezia caratteriale dell’anno scorso, anche se mi preoccupa la poca prolificità offensiva, davanti c’è da rivedere sicuramente qualcosa. Bene la difesa, in particolare mi sono piaciuti Beruatto, Hristov e Wisniewski. Occorre avere pazienza e fiducia, la squadra è tosta e in crescita".

Fabio Bernardini