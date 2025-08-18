L’abbraccio del pubblico. Ottomila cuori sugli spalti pronti a spingere le Aquile

A distanza di 79 giorni dalla tristissima sera del primo giugno, il ‘Picco’ tornerà oggi pomeriggio a brillare di luce propria in occasione del derby contro la Sampdoria. Attesi sugli spalti ottomila tifosi bianchi, un numero che sarebbe stato nettamente superiore se la partita fosse stata programmata in notturna piuttosto che alle 18,30, tenendo peraltro presente che c’è la diretta tv su Italia 1. Tutti i presenti potranno esaltarsi nel vedere risplendere nuovamente i colori bianchi in curva Ferrovia, con striscioni e bandiere che torneranno a fare la loro comparsa dopo la lunga assenza dovuta alla protesta per le diffide. Sarà un’atmosfera unica per passione e calore, tutta da gustare.

Per l’occasione, anche in curva Piscina, si cercherà di dare un contributo importante in termini di tifo, supportando l’apporto vocale fornito dai ragazzi della Ferrovia. All’uopo, prima del match, saranno distribuiti volantini a tutti i presenti in curva Piscina per spiegare l’iniziativa ad opera del neo gruppo ‘Curva Piscina Spezia’ che, nelle intenzioni, "non deve sostituire in alcun modo la curva Ferrovia, ma anzi vuole essere un suo punto di appoggio e un’ulteriore arma per spingere gli Aquilotti alla vittoria". Nel segno di un motto più che condivisibile: "Avanti Spezia, avanti Aquile, un solo grido tutti insieme". Prima del match contro la Sampdoria, dagli spalti scrosceranno applausi per il ‘figlio adottivo’ di Spezia Pio Esposito che sarà premiato dallo Spezia, al centro del terreno di gioco, con il titolo di ’Aquilotto dell’anno 2024-25’ assegnatogli da una votazione popolare avvenuta nel corso della passata stagione.

Il cuore di Pio Esposito continua a battere forte per i colori bianchi e per Spezia dove ha mantenuto legami di amicizia e affetto, un ragazzo acqua e sapone che, nonostante il successo che lo sta travolgendo, resta fermo alla sua promessa, a suo tempo espressa: "Spezia e la sua gente saranno sempre nel mio cuore, non vi dimenticherò mai". A rendere il clima del derby più affascinante non mancheranno i sostenitori tesserati della Sampdoria. Si spera, parimenti, che in campionato sia consentito anche ai supporter dello Spezia di poter partecipare al derby a Marassi per un principio di equità.

Fabio Bernardini