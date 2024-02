L’allenatore degli umbri Breda rispetta lo Spezia, ma vuole giocarsi la partita fino in fondo. "Scendono in campo due squadre che hanno lo stesso obiettivo»

"Lo Spezia vuole salvarsi, l’anno scorso era in Serie A, è chiaro abbia l’obiettivo di andare a vincere su tutti i campi dando continuità ai risultati che ultimamente stanno arrivando. Ma è un obiettivo che abbiamo anche noi". Così il tecnico della Ternana Roberto Breda alla vigilia del match odierno, con un’aggiunta di rito: "Bisogna avere rispetto dello Spezia, ma noi dovremo giocarci la partita fino in fondo. Sarà una gara tosta, andremo a combattere. Il mio è un gruppo con valori importanti". L’allenatore delle Fere, per la prima volta dal suo arrivo, potrà disporre di un organico abbondante visto le sole assenze degli infortunati N’Guessan, Viviani, Zuberek e dello squalificato Favilli. Recuperato Labojko. Questa la probabile formazione titolare (3-5-2 o 3-4-2-1): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi (o Dalle Mura); Casasola, Luperini, Pyyhtia (o Faticanti), De Boer, Carboni; Pereiro, Raimondo. Sarà un match tra due squadre rivoluzionate dal mercato invernale, dato che anche la Ternana del ds Capozzucca ha arruolato ben undici giocatori nuovi: il portiere Franchi (Burnley), i difensori Boloca (Albenga), Zoia (Vis Pesaro), Sgarbi (Cosenza), N’Guessan (Torino), Carboni (Cagliari), Dalle Mura (Fiorentina), i centrocampisti Faticanti, (Lecce), Amatucci (Fiorentina), gli attaccanti Pereiro (Cagliari) e Zuberek (Inter). Partiti: Brazao (Inter), Mantovani (Ascoli), Corrado (Modena), Celli (Catania), Diakitè (Palermo), Travaglini (Cagliari), Falletti (Cremonese), Garau (Juve Stabia).

Il ruolino di marcia dei rossoverdi non è ovviamente positivo visto i 21 punti in classifica, esattamente come lo Spezia, con cinque vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. 27 i gol realizzati e 33 quelli subiti per una differenza reti migliore di quella dello Spezia: - 6 contro -15.

Fabio Bernardini