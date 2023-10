L’allenatore del Cosenza ha tutta la rosa a disposizione. Caserta teme il fattore campo: "Non dovremo farci condizionare»

"Attenzione alle individualità dello Spezia, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Produciamo tanto gioco, dobbiamo concretizzare di più". Queste le parole proferite alla vigilia del match odierno dal tecnico del Cosenza Fabio Caserta, che ha aggiunto: "Sarà una partita difficile, per i bianchi sarà la prima gara al ‘Picco’ e vorranno vincere. Dovremo essere bravi a non farci condizionare dal fattore campo". Il mister rossoblù, al contrario di Alvini, avrà il vantaggio di poter contare sull’intero organico a sua disposizione, con la sola eccezione di La Vardera. Il sistema di gioco proposto è il 4-2-3-1, anche se non è escluso il ricorso al 4-3-3 con Canotto e Tutino a supporto di Forte.

A guardia dei pali vi sarà l’esperto Micai che guiderà una difesa composta da Meroni e Venturi (in ballottaggio con Sgarbi) centrali, con Rispoli e capitan D’Orazio esterni. In mediana si va verso le conferme di Praszelik (l’alternativa è Voca) e Calò, mentre sul fronte offensivo Canotto dovrebbe rilevare l’ex aquilotto Marras sul versante destro, con Mazzocchi sul fronte opposto e Tutino sulla trequarti dietro al centravanti Forte. Quest’ultimo fu protagonista nelle fila delle Aquile, nel campionato 2017-18 (Serie B), di sei gol in 31 partite. Il capocannoniere della formazione calabrese è Mazzocchi con tre reti, seguito da Tutino e Forte, entrambi a quota due. Il Cosenza, in piena zona playoff, viaggia con il vento in poppa: quattordici i punti in classifica (quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte), quattordici i gol realizzati (quarto attacco del campionato), undici quelli subiti. Il rendimento dei rossoblù fuori casa è identico a quello del ‘Marulla’: due le vittorie, un pareggio e due sconfitte, l’ultima delle quali a Genova contro la Sampdoria.

Fabio Bernardini