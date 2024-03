L’allenatore Federico Valente ha spronato i suoi a non abbassare la guardia. SudTirol non perde da quattro gare. Più vicino ai play-off che play-out

Mister Federico Valente, classe 1975, ‘promosso’ lo scorso 4 dicembre dalla Primavera del SudTirol alla guida della prima squadra in luogo di Pierpaolo Bisoli, ha spronato la sua truppa a non abbassare la guardia in vista del match odierno contro lo Spezia: "Non dovremo mollare neanche un centimetro, d’obbligo essere pronti al cospetto di uno Spezia attrezzato, che occupa una posizione anomala di classifica". "Giocheremo contro un avversario difficile, in una piazza e in uno stadio importanti - il monito di Valente -, sarà necessario affrontare al meglio questo impegno".

La squadra biancorossa, che ieri ha svolto la rifinitura a Parma, sarà priva del centrocampista Arrigoni, squalificato dal giudice sportivo, dell’attaccante Pecorino e del centrocampista Rover, entrambi infortunati. Di nuovo a disposizione Vinetot. Il sistema di gioco adottato dal tecnico svizzero di origini italiane è il 3-5-2. Trattasi di una compagine molto esperta, specie in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato, se si eccettua il giovane Giorgini, figurano il portiere 36enne Poluzzi, il 38enne ex Genoa Masiello e il 32enne ex Cittadella Scaglia. Stesso copione a centrocampo dove vi sono il centromediano Peeters (giocherà al posto di Arrigoni), coadiuvato ai lati dal 35enne Kurtic e dal 31enne Tait, con il 32enne ex Crotone Molina e Davi sugli esterni. In attacco occhi puntati su Casiraghi, autore di ben 13 gol in 26 partite (6 assist) e sul possente Odogwu (in ballottaggio con Rauti).

Il SudTirol, in serie positiva da quattro turni, ha 35 punti con 9 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. 35 i gol realizzati, 37 quelli subiti. Similare il rendimento esterno a quello casalingo: 17 punti totalizzati, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Fabio Bernardini