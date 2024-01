L’allenatore parla di un problema mentale e chiede rinforzi, non importa se in prestito ma che sappiano fare quello che serve. D’Angelo: "Abbiamo bisogno di facce nuove»

Un’immagine nel corso del primo tempo di D’Angelo è lo specchio del momento dello Spezia. Capo chino con gli occhi chiusi. Una certezza, così non può andare avanti. E le soluzioni non sono dietro l’angolo. I Platek ora devono battere un colpo. Tornando alla sfascio di Como, tolti i primi dieci minuti, tutto da dimenticare e per chi deve trovare le parole è complicato.

La prima domanda a D’Angelo è sul mercato che non funziona e come pensa di salvare la squadra. "La situazione è difficile – dice il mister – sono convinto che ci si possa salvare abbiamo bisogno di qualche faccia nuova, sicuramente non è un gruppo da buttare via perché siamo deboli mentalmente, ma non nel modo di giocare. So che qualcuno si arrabbierà, ma nella prima mezz’ora abbiamo giocato meglio noi avendo tre palle gol. Il Como che ha strameritato la vittoria ha fatto quattro tiri, due pali e due gol. Dovevamo pensare alla serie A, ora dobbiamo metterci cinque squadre alle spalle".

Parliamo di mercato, questa squadra si è indebolita. La proprietà ha dato garanzie? Si parla di prestiti.

"Io faccio il mister, non mi tiro indietro, oggi abbiamo giocato in 11 contro 11, quindi anche io ho sbagliato. Dico che i giocatori che resteranno fino alla fine dovranno faticare sopratutto dal punto di vista mentale. A me non interessa se i nuovi arriveranno in prestito o definitivi, l’importante è che che sappiano fare quello che serve e che chiedo. Per me la programmazione nel calcio non esiste. Significa solo avere risultato".

Si tira poco in porta, cambierà qualcosa tatticamente?

"Ho chiesto di abbassarsi sul 4-0 per non prendere il quinto gol, non per fare il gol della bandiera. Per mezz’ora ripeto abbiamo fatto meglio. Vero poi che abbiamo il difetto di non tirare. A Cittadella abbiamo ceduto solo al 75’, oggi dopo il secondo gol siamo crollati. Non possiamo aspettare Freud che ci dica cosa fare, dobbiamo reagire perchè abbiamo perso in malo modo. Ma abbiamo dato tutto, non ci siamo risparmiati. E’ solo un problema mentale".

Marco Zanotti