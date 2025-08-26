L’amarezza degli 11 mila del Picco per il ko nella prima di campionato. Aspettative deluse, è mancata anche la grinta. I supporter reclamano l’ingaggio di rinforzi

Musi lunghi e delusione marcata tra i tifosi aquilotti per la pesante sconfitta dello Spezia nel derby con la Carrarese: "Così non va bene, Aquilotti troppo sotto ritmo. Urgono rinforzi in ogni reparto". Amareggiato Luigi Corradi: "Siamo arrivati al derby con tante aspettative, con un entusiasmo da parte di tutti i tifosi ben evidente visto il record di abbonamenti. Sul piano tecnico la gara è stata, purtroppo, dominata tatticamente e fisicamente dalla Carrarese, sembrava uno Spezia rimasto al primo giugno, una sorta di continuazione della prestazione con la Cremonese. Occorrono rinforzi: un terzino sinistro, un centrocampista di spessore e un attaccante con il fiuto del gol. Sarebbe opportuno investire su un bomber, fermo restando che le punte costano e difficilmente ne arriverà una in maglia bianca. Vedremo Vlahovic in partite ufficiali". Deluso Massimo Della Monica: "Partita a dir poco al di sotto delle aspettative da parte delle Aquile, match affrontato senza la dovuta grinta, sconfitta giusta. Non mi è piaciuto Kouda che ha lasciato la squadra in dieci. Purtroppo siamo arrivati a disputare il derby con gli uomini contati e alcuni fuori ruolo, la società a fronte dei tantissimi abbonati doveva e deve provvedere sul mercato per colmare le lacune evidenti. Aggiungo che chi non vuole fare parte del progetto è giusto si accomodi pure altrove". Tiziano Isolani guarda oltre: "Nonostante la pesante sconfitta, le sensazioni restano positive. Negativa la prestazione dello Spezia, hanno pesato le assenze di Sarr, Vignali, Aurelio, Vlahovic, Bandinelli. Un po’ meglio nella ripresa, pur giocando in dieci. Credo che il primo obiettivo di mercato sia un quinto di sinistra perché senza Aurelio, in quella posizione ha giocato Candela che è un destro. Non mi è affatto piaciuta la direzione arbitrale, a partire da alcuni cartelli gialli non dati ai giocatori della Carrarese e il rosso a Kouda apparso eccessivo". Invoca rinforzi Massimiliano Carpanesi: "Spezia irriconoscibile, con alcuni giocatori sotto tono, la Carrarese ha fatto una prestazione similare a quella nostra nella scorsa stagione. Mi riservo, comunque, di dare un giudizio sul valore della squadra tra tre partite. È ovvio, però, che il mercato dovrà portare un difensore di esperienza e un centrocampista veloce di qualità. Pensiamo a salvarci il più velocemente possibile, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato".

Fabio Bernardini