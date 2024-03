L’arbitro. Di Marco dirige. Spezia-SudTirol

Il match Spezia-SudTirol, in programma sabato al ‘Picco’, alle ore 14, sarà arbitrato da Davide Di Marco (nella foto) della sezione di Ciampino. Un altro arbitro giovane, con solo 11 direzioni in Serie B, tra le quali quella del 5 novembre 2023 a Cremona che vide i bianchi soccombere per tre a zero contro i grigiorossi. Gli assistenti di gara saranno Damiano Margani della sezione di Latina e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno, quarto ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore, entrambi in presenza al Picco.