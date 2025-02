L’arbitrO. ’Fischia’ Ghersini. Record di precedenti

E’ l’arbitro della Can con il maggior numero di precedenti con lo Spezia nella sua carriera: a dirigere Spezia-Palermo è stato designato Davide Ghersini 40 anni di Genova (nella foto), alla sua 22ª partita con le Aquile: l’ultimo precedente risale alla vittoria ottenuta a Salerno nell’ottobre scorso, in precedenza con Ghersini lo Spezia ha ottenuto 6 vittorie, 4 pareggi ed 11 sconfitte. Un arbitro di grande esperienza forte di 31 presenze in serie A e 169 in B. I suoi assistenti al ’Picco’ saranno Luciani di Milano e Monaco di Termoli, quarto ufficiale di gara Cerbasi di Arezzo, al Var Maggioni di Lecco, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia.