L’ARBITRO. La sfida con il Cosenza sarà diretta da Minelli

L’importante sfida Spezia-Cosenza, in programma sabato pomeriggio, al ‘Picco’, alle ore 14, sarà arbitrata dal 41enne Daniele Minelli della sezione di Varese, un veterano della serie cadetta considerando le sue 137 direzioni in categoria, condite da solo quattro apparizioni in Serie A. Le strade di Minelli e dello Spezia si sono incrociate, in passato, in undici occasioni per un bilancio di cinque vittorie bianche, quattro pareggi e due sconfitte. Sei i precedenti con il Cosenza: una vittoria dei calabresi, due pareggi e tre sconfitte. Gli assistenti di gara saranno Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Antonio Severino della sezione di Campobasso, quarto ufficiale Gioele Iacobellis della sezione di Pisa. Al Var vi sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, all’Avar Alberto Santoro della sezione di Messina.

F.B.