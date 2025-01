L’arbitrO. Sozza dirige il derby con autorevolezza

SOZZA 7: direzione di gara all’insegna dell’autorevolezza che rende onore al suo prestigioso curriculum da internazionale. Un solo motivo di riflessione quando nei primi minuti della partita si alza la panchina aquilotta per reclamare il rigore a seguito di una trattenuta di Oliana sull’attaccante Pio Esposito, in area di rigore. Legge bene il contatto successivo, corpo a corpo, tra Shpendi e Hristov nell’area di rigore spezzina. Tempestivo ed efficace a placare i ’bollenti spiriti’ in due momenti di tensione fra giocatori. Giuste le ammonizioni impartite a Kouda, Pio Esposito, Oliana, Schiavi, Shpendi, Vignali. Nel secondo tempo la partita fila liscia senza sussulti.