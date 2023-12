L’arbitro. Spezia-Bari al Picco diretta da Prontera

Spezia-Bari domani sera al Picco (ore 20,30), sarà diretta dal 37enne Alessandro Prontera, nativo di Tricase (Lecce), ma appartenente, dal 2006, alla sezione di Bologna. Prontera ha già diretto lo Spezia in tre occasioni per un bilancio di una vittoria aquilotta (la prima in Serie A, a Udine, nel 2020, con doppietta di Galabinov) e due sconfitte. A coadiuvare il direttore di gara emiliano gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Marco Ceolin di Treviso, quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, Avar Marco Serra di Torino. Quest’ultimo, lo ricordiamo in Milan-Spezia 1-2 che tante polemiche inutili determinò.

F.B.