Lasciarsi tutto alle spalle e ripartire. Lo Spezia a Bari non può sbagliare

Dimenticare la FeralpiSalò e ripartire a tutti i costi. Non c’è altra strada per uno Spezia che a undici giornate dalla fine si ritrova virtualmente in C dopo che, con una serie di 9 punti in 5 partite, si era avvicinato alle squadre che lo precedono. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il Bari, squadra che si trova in un pericoloso limbo tra i play-off (-3) e i play-out (+4), con una piazza in fermento e due sconfitte rimediate in tre giorni tra Bolzano e Catanzaro, pur se molto differenti tra loro. Iachini, nocchiero di grandissima esperienza nei marosi della cadetteria e non solo, ieri ha parlato per quaranta minuti di mentalità, intensità, aggressività, partecipazione alla manovra, pur non uscendo mai dalla pretattica. Il piano partita però è chiaro: lancia in resta a caccia dei tre punti. Lo Spezia dovrà rispondere con un atteggiamento opposto rispetto a mercoledì se vorrà uscire indenne dalla laica cattedrale nel deserto progettata da Renzo Piano. Anche D’Angelo non potrà impostare la partita sul pari: il tempo stringe e i tre punti cominciano a essere questione di vita o di morte per una squadra stabilmente ultima in gol realizzati e vittorie. A questo punto servono scelte tendenzialmente definitive, nei titolari e nel modulo. Moro non è Di Serio, Cipot non è Verde, Muhl non è Hristov, Jagiello e Nagy sono imprescindibili in una squadra così povera, Cassata e Vignali devono essere coinvolti il più possibile per la loro spezzinità che li porta a dare tutto, pur con chiari limiti. Poi toccherà ai giocatori, che hanno moltissimo da farsi perdonare dopo l’ultima sconcertante prestazione. Dopo cinque moduli cambiati in altrettante partite (3-5-2 col Catanzaro, 3-4-2-1 a Terni, 4-4-2 col Cittadella, di nuovo 3-5-2 a Modena e infine il 4-3-3/3-4-3 con la Feralpi), in televisione Rino Capellazzi avrebbe messo in palio una ’parure di pneumatici’ per lo spettatore che avrebbe azzeccato modulo e formazione.

Non essendo minimamente all’altezza del buon Rino, al quale chiediamo comprensione, ci permettiamo di dire che la difesa a quattro sarebbe meglio che a tre, Verde non dovrebbe giocare in prima linea ma o all’ala in un 4-4-2 o dietro le punte in un 4-3-1-2, no assoluto al tridente e sempre due punte, col tandem Falcinelli/Di Serio nemmeno da discutere. D’Angelo ritrova Elia e Gelashvili reduci da squalifica e di fatto ha due strade: o difenderà a tre (Gelashvili, Hristov e Nikolaou) oppure a quattro (Mateju, Hristov, Nikolaou ed Elia). Nel primo caso, centrocampo a quattro (Mateju, Esposito, Nagy, Elia) oppure a tre, con Elia dietro, con l’unica soluzione offensiva di Verde trequartista e Falcinelli e Di Serio punte. Se il napoletano dovesse dare forfait, spazio al 3-5-2, con un centrocampista in più, Bandinelli o Cassata. La soluzione oggi alle 16,15. Arbitra Monaldi di Macerata. Sugli spalti circa 130 spezzini, alcuni già in città da ieri mattina a fare colazione a base di crostacei e vino bianco.

Mirco Giorgi