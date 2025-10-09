L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio chiuso con una perdita di esercizio di 26 milioni. Conti in rosso, Roberts mette tutto a posto

L’assemblea dei soci dello Spezia Calcio, ha approvato ieri mattina il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 con una perdita di esercizio di ben 26,1 milioni di euro, già ripianata da patron Thomas Roberts. È bene evidenziare che, senza l’intervento salvifico dell’imprenditore bostoniano, lo Spezia sarebbe probabilmente finito in cattive acque dopo l’uscita di scena di Fc32 e la conseguente, grave crisi di liquidità di marzo e aprile scorsi. Provvidenziale la discesa in campo del presidente Charlie Stillitano, lo scorso aprile, che ha convinto Roberts a investire sullo Spezia, scongiurando il default. Roberts, consapevole dei gravi problemi economici-finanziari in cui versava la società aquilotta, ha immesso immediatamente liquidità per terminare lo scorso campionato e, a seguire, ha coperto la grave perdita mai registrata nella storia dello Spezia. Un deficit superiore a quello evidenziato nel 2022, di ben 17,7 milioni di euro, ripianato dall’ex owner aquilotto Robert Platek. Conti da allarme rosso, conseguenti al venir meno dell’effetto paracadute post retrocessione Serie A, fortunatamente sistemati da Roberts che, di fatto, ha tenuto fede a quanto dichiarato all’atto della sua investitura: "Per lo Spezia ci sono stati momenti di incertezza a livello finanziario, appartengono al passato, noi portiamo stabilità". Lo stesso Robert aveva rimarcato: "Staremo qui per lungo tempo con un modello di business solido e sostenibile, per la vittoria sia in campo che in società". Il bilancio ha fatto registrare anche un patrimonio netto positivo per 4,6 milioni di euro. Nella nota del club, il ringraziamento da parte degli amministratori a Roberts "per aver supportato il club, garantendo l’equilibrio economico e finanziario sia nel breve che nel medio-lungo periodo". Un ‘grazie’ al quale si associano tutti gli spezzini, a maggior ragione dopo l’ulteriore immissione di cash per i pagamenti degli stipendi di luglio e agosto (circa 4 milioni) e quelli imminenti di settembre.

Fabio Bernardini