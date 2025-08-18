L’AVVERSARIO. Donati chiede subito attenzione: "Spezia difficile da affrontare»

Il rocambolesco finale di stagione del campionato scorso è ormai alle spalle (retrocessione, playout con la Salernitana, poi la salvezza), la Sampdoria ha voltato pagine e si tuffa nel nuovo campionato con fiducia ed entusiasmo. Nella conferenza stampa pre-partita il tecnico blucerchiato Massimo Donati ha puntato il dito sulle insidie del derby d’esordio. "Lo Spezia è una squadra rognosa. Negli ultimi anni ha fatto bene ed è sempre difficile affrontarla". Poi il punto sulla sua squadra. "Dal punto di vista della condizione stiamo bene: abbiamo lavorato tanto, i ragazzi hanno voglia di fare, di non fermarsi anche quando c’è stanchezza nelle gambe. Finora abbiamo giocato solo amichevoli, che noi però affrontiamo come gare di campionato o di coppa, per abituarci a fare le cose giuste". Si parla anche di acquisti. "Giocare per la Samp è qualcosa di importante che richiede tanto e i nuovi arrivati lo hanno capito. Qualcuno, arrivato dall’estero, ha ancora bisogno di adattamento: cerchiamo di renderlo il più breve possibile, facendo capire bene cos’è il calcio italiano. Sono molto contento soprattutto dello spirito con cui sono arrivati". Per la sfida del Picco Donati non potrà contare su Venuti, sul giovane Karim Diop oltre a Simone Romagnoli e Giorgio Altare. Convocati invece i nuovi arrivati e anche Estanis Pedrola.

Nella foto: Massimo Coda, bomber della Sampdoria