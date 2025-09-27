L’AVVERSARIO. Stroppa ancora tu?. L’ex aquilotto e la beffa playoff: "Lo Spezia? Forte»

Sulla strada dello Spezia ancora l’ex tecnico aquilotto Giovanni Stroppa che, con la sua Cremonese, lo scorso 1° giugno, ha dato a tutti gli spezzini una delle delusioni più atroci nella lunga storia bianca. Nel presentare il match, il tecnico lombardo ha avuto parole di encomio per la formazione bianca e il suo tecnico: "Affronteremo una squadra fortissima che, nello scorso campionato, ha disputato la finale playoff ed è allenata da mister D’Angelo che stimo molto. Lo Spezia sta vivendo un periodo di assestamento, ma si tratta di una formazione di valore sia dal punto di vista fisico che tecnico, con qualità particolari nei calci piazzati. Dovremo fare bene tutte le cose". Il mister dei lagunari ha poi espresso parole di elogio per la sua squadra, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Verona: "Mi auguro che il successo abbia apportato autostima e convinzione nei miei giocatori. Questa è una squadra che è bella da allenare, poi è evidente che non possiamo avere pause, dobbiamo andarci a cercare gli episodi ed essere più fluidi e verticali. La mia squadra è ancora in costruzione, è un peccato non aver raccolto quanto prodotto nelle gare contro il Pescara e il Cesena. Non ripetere più gli errori sarebbe il modo migliore per interpretare la partita". Il Venezia, tra le candidate alla promozione ha 5 punti in classifica, frutto di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

Fabio Bernardini

Nella foto: Stroppa e D’Angelo